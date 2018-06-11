В Берлине стартует первая за полтора года встреча глав МИД «нормандской четверки»

В Берлине собрались главы МИД «нормандской четверки», чтобы обсудить ситуацию в Донбассе. В таком формате они не виделись почти полтора года, так что сам факт того, что представители России, Украины, Германии и Франции соберутся за одним столом, — уже прогресс.
Встреча министров иностранных дел России, Украины, Франции и ФРГ пройдет в загородной резиденции у озера Тегель. Четыре года назад в Нормандии впервые прошло обсуждение ситуации на Украине лидерам четырех стран. Накануне нынешней встречи президент Украины Пётр Порошенко позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Беседа шла именно в контексте предстоящих переговоров.
На сегодняшней встрече будут говорить о выполнении положений минских соглашений — о прекращении огня, обмене пленными «всех на всех» и размещении в Донбассе миротворческой миссии ООН. Также речь пойдет о «формуле Штайнмайера» — по имени прежнего министра иностранных дел Германии, который два года назад предложил закрепить за Донбассом особый статус. Осталось его действительно закрепить — на бумаге.
Представитель МИД Германии Нильс Аннен рассказал телеканалу ZDF о том, что Хайко Маас, министр иностранных дел ФРГ, приложил много усилий, чтобы эта встреча состоялась. Точки над i расставила канцлер Германии Ангела Меркель: с Россией нужно говорить, и говорить без России не нужно.
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Нам нужна Россия для переговоров по разоружению, для переговоров по Украине, и нам нужна Россия для политических решений в отношении Сирии. Мы должны поддерживать диалог с Россией. Нет мирного решения для Сирии, нет мирного решения для Украины без России. Я лично веду переговоры с Россией, мы ведем переговоры в групповых форматах, это не вопрос».
Канцлер Германии также не исключила, что посетит Москву во время чемпионата мира по футболу. Она отметила, что такая поездка могла бы оказаться полезной. По словам Меркель, вероятный визит «можно было бы использовать для политических переговоров» в продолжение недавней встречи канцлера с президентом РФ в Сочи.
На сегодняшней встрече будут говорить о выполнении положений минских соглашений — о прекращении огня, обмене пленными «всех на всех» и размещении в Донбассе миротворческой миссии ООН. Также речь пойдет о «формуле Штайнмайера» — по имени прежнего министра иностранных дел Германии, который два года назад предложил закрепить за Донбассом особый статус. Осталось его действительно закрепить — на бумаге.
Представитель МИД Германии Нильс Аннен рассказал телеканалу ZDF о том, что Хайко Маас, министр иностранных дел ФРГ, приложил много усилий, чтобы эта встреча состоялась. Точки над i расставила канцлер Германии Ангела Меркель: с Россией нужно говорить, и говорить без России не нужно.
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Нам нужна Россия для переговоров по разоружению, для переговоров по Украине, и нам нужна Россия для политических решений в отношении Сирии. Мы должны поддерживать диалог с Россией. Нет мирного решения для Сирии, нет мирного решения для Украины без России. Я лично веду переговоры с Россией, мы ведем переговоры в групповых форматах, это не вопрос».
Канцлер Германии также не исключила, что посетит Москву во время чемпионата мира по футболу. Она отметила, что такая поездка могла бы оказаться полезной. По словам Меркель, вероятный визит «можно было бы использовать для политических переговоров» в продолжение недавней встречи канцлера с президентом РФ в Сочи.
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