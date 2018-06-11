Охрану канцлера Австрии усилили из-за угроз убийством

Спецслужбы начали расследование после того, как канцлеру Австрии Себастьяну Курцу начали поступать угрозы убийством. Его охрана была усилена.
Расследование ведет ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом при МВД Австрии, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Угрозы убийством Себастьяну Курцу распространялись через Facebook. Австрийские власти направили руководству соцсети уведомление в связи с поступающими в адрес Курца угрозами расправы. Также силовики проверяют сообщения, которые поступали канцлеру по электронной почте, телефону и другим соцсетям. Охрану Курца и других министров усилили.
Себастьян Курц ранее объявил о решении закрыть семь мечетей и депортировать из страны десятки имамов в связи с нарушением австрийских законов и получением финансирования из-за рубежа. После этого в его адрес стали поступать сообщения, содержащие угрозы. Власти подозревают, что эти послания поступают от выходцев из Турции.
Мусульманская община в Австрии была возмущена решением правительства о закрытии мечетей и высылке имамов, хотя Курц и подчеркивал, что Вена поддерживает свободу религий. А президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с заявлением, что Анкара не останется в стороне и предпримет меры после этого шага австрийских властей.
Массовые проверки мечетей в Австрии начались в апреле после того, как в одной из них был организован детский утренник, где дети в военной форме устроили реконструкцию битвы Первой мировой войны. Курц тогда заявил, что по австрийским законам участие детей в военных постановках запрещено.
Себастьян Курц ранее объявил о решении закрыть семь мечетей и депортировать из страны десятки имамов в связи с нарушением австрийских законов и получением финансирования из-за рубежа. После этого в его адрес стали поступать сообщения, содержащие угрозы. Власти подозревают, что эти послания поступают от выходцев из Турции.
Мусульманская община в Австрии была возмущена решением правительства о закрытии мечетей и высылке имамов, хотя Курц и подчеркивал, что Вена поддерживает свободу религий. А президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с заявлением, что Анкара не останется в стороне и предпримет меры после этого шага австрийских властей.
Массовые проверки мечетей в Австрии начались в апреле после того, как в одной из них был организован детский утренник, где дети в военной форме устроили реконструкцию битвы Первой мировой войны. Курц тогда заявил, что по австрийским законам участие детей в военных постановках запрещено.
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