На Камчатке в начале лета пошел снег

Снегопад начался в понедельник в центральных районах Камчатки.
Судя по опубликованным фото в соцсетях, кое-где образовался снежный покров. Дети начали лепить снеговиков, а взрослые бросились к огородам.
Как отмечает ИА «Кам 24», похолодание для местных жителей стало неприятным сюрпризом: они мерзнут в собственных домах, поскольку отопительный сезон уже закончился.
Любовь Акулова, жительница Камчатки: «Последние три дня было облачно, временами шел дождь, похолодало, а сегодня еще и снег пошел. В домах сейчас холодно, отопление, конечно, уже не включат. Сейчас полсела выясняет, что погибло на огородах, и пытается спасти то, что осталось».
Как отмечает ИА «Кам 24», похолодание для местных жителей стало неприятным сюрпризом: они мерзнут в собственных домах, поскольку отопительный сезон уже закончился.
Любовь Акулова, жительница Камчатки: «Последние три дня было облачно, временами шел дождь, похолодало, а сегодня еще и снег пошел. В домах сейчас холодно, отопление, конечно, уже не включат. Сейчас полсела выясняет, что погибло на огородах, и пытается спасти то, что осталось».
Летний снег на Камчатке.Опубликовано НТВ 11 июня 2018 г.
Комментарии