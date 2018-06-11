    На Камчатке в начале лета пошел снег. Камчатка, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Камчатке в начале лета пошел снег

    На Камчатке в начале лета пошел снег

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    • Фото: k.lilya25 /instagram.com
    На Камчатке в начале лета пошел снег

    На Камчатке в начале лета пошел снег

    На Камчатке в начале лета пошел снег
    • Фото: k.lilya25 /instagram.com

      • Снегопад начался в понедельник в центральных районах Камчатки.

      Судя по опубликованным фото в соцсетях, кое-где образовался снежный покров. Дети начали лепить снеговиков, а взрослые бросились к огородам.

      Как отмечает ИА «Кам 24», похолодание для местных жителей стало неприятным сюрпризом: они мерзнут в собственных домах, поскольку отопительный сезон уже закончился.

      Любовь Акулова, жительница Камчатки: «Последние три дня было облачно, временами шел дождь, похолодало, а сегодня еще и снег пошел. В домах сейчас холодно, отопление, конечно, уже не включат. Сейчас полсела выясняет, что погибло на огородах, и пытается спасти то, что осталось».

      Летний снег на Камчатке.

      Опубликовано НТВ 11 июня 2018 г.

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