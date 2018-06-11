Режиссер Авдотья Смирнова рассказала НТВ о создании фильма «История одного назначения»

В Сочи подвели итоги фестиваля «Кинотавр». В основном конкурсе участвовали 12 картин. Гран-при — у фильма Наталии Мещаниновой «Сердце мира». А приз зрительских симпатий по итогам голосования, которое проводилось после каждого конкурсного показа, получила картина Авдотьи Смирновой «История одного назначения».

Сюжет фильма «История одного назначения» основан на реальных событиях, когда Лев Толстой вызвался стать адвокатом солдата, которому грозила смертная казнь за пощечину офицеру. Что самое сложное при работе над историческим фильмом, и почему Авдотья Смирнова считает Льва Толстого настоящим панком, режиссер рассказала в эксклюзивном интервью НТВ.



В прошлом режиссер участвовала в «Кинотавре» и как член жюри, а теперь ее работа оказалась в конкурсной программе.



Авдотья Смирнова: «Комфортнее — в жюри. В конкурсе быть очень-очень нервно. Я думаю, что любой нормальный кинематографист перед премьерой в таком состоянии истерики, что, будь его воля, забрал бы картину из конкурса, отозвал бы ее и показывал только близким друзьям.



Историческое кино сложно только тем, что оно принципиально дороже, чем современное — костюмы, декорации. Я сама как человек глубоко штатский и глубоко мирный с погружением в этот материал прониклась гораздо большим уважением к армейскому человеку, чем оно у меня было.



С Толстым мне было и легче, и сложнее, потому что Толстого я люблю всю жизнь. Он для меня предмет обожания, поклонения. Он был такой необыкновенный, такой особенный, он был такой яркий, такой темпераментный, он был не похож на все остальное человечество на протяжении всей своей жизни. И, конечно, он был радикал, он был авангардист, он был панк в некотором роде.



Он выламывался из всех рамок. И мне очень хотелось сломать вот эту рамку из кабинета литературы и показать: „Сограждане, у нас был такой соотечественник! Такой, что мы можем как этнос вообще больше ничего не делать, потому что у нас был Толстой. У нас земля родила Толстого“».