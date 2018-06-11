Столица Кузбасса отмечает 100-летие

Тысячи жителей Кемерова сегодня вышли на улицы — столица Кузбасса отмечает свое
100-летие.
Праздничные мероприятия начались буквально с рассветом. На площади Советов — большой концерт с участием звезд российской эстрады.
Жителей Кемерово со 100-летием города поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил их уважение к традициям и упорный созидательный труд, сообщается на сайте Кремля.
И сегодня же временно исполняющий обязанности главы области Сергей Цивилёв вручил паспорта самым талантливым ребятам региона.
Сергей Цивилёв: «Я очень хочу, чтобы вы пошли здесь и дальше учиться, я очень хочу, чтобы постоянно прописка в ваших паспортах была — Кузбасс, чтобы жизнь в Кузбассе продолжалась, чтобы мы вместе с вами сделали Кузбасс процветающим регионом, в который бы хотели приехать все».
Свой главный документ сегодня в особой обстановке получили 16 призеров конкурса «Мы — граждане России».
Жителей Кемерово со 100-летием города поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил их уважение к традициям и упорный созидательный труд, сообщается на сайте Кремля.
И сегодня же временно исполняющий обязанности главы области Сергей Цивилёв вручил паспорта самым талантливым ребятам региона.
Сергей Цивилёв: «Я очень хочу, чтобы вы пошли здесь и дальше учиться, я очень хочу, чтобы постоянно прописка в ваших паспортах была — Кузбасс, чтобы жизнь в Кузбассе продолжалась, чтобы мы вместе с вами сделали Кузбасс процветающим регионом, в который бы хотели приехать все».
Свой главный документ сегодня в особой обстановке получили 16 призеров конкурса «Мы — граждане России».
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