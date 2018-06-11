    Столица Кузбасса отмечает 100-летие. Кемерово, Кузбасс, Путин, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтолица Кузбасса отмечает 100-летие

    Столица Кузбасса отмечает 100-летие

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    Столица Кузбасса отмечает 100-летие

    Столица Кузбасса отмечает <nobr>100-летие</nobr>

      Тысячи жителей Кемерова сегодня вышли на улицы — столица Кузбасса отмечает свое 100-летие.

      Праздничные мероприятия начались буквально с рассветом. На площади Советов — большой концерт с участием звезд российской эстрады.

      Жителей Кемерово со 100-летием города поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил их уважение к традициям и упорный созидательный труд, сообщается на сайте Кремля.

      И сегодня же временно исполняющий обязанности главы области Сергей Цивилёв вручил паспорта самым талантливым ребятам региона.

      Сергей Цивилёв: «Я очень хочу, чтобы вы пошли здесь и дальше учиться, я очень хочу, чтобы постоянно прописка в ваших паспортах была — Кузбасс, чтобы жизнь в Кузбассе продолжалась, чтобы мы вместе с вами сделали Кузбасс процветающим регионом, в который бы хотели приехать все».

      Свой главный документ сегодня в особой обстановке получили 16 призеров конкурса «Мы — граждане России».

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