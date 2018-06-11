В Белом доме раскрыли детали предстоящей встречи Трампа и Кима

Внимание всего мира приковано к Сингапуру. В ближайшее время там должна состояться историческая встреча: лидеры США и КНДР, которых привыкли считать непримиримыми врагами, сядут за стол переговоров.
Эта поездка северокорейского лидера стала для него самой «удаленной» от дома. Меры безопасности называют запредельными: на каком именно самолете Ким Чен Ын прибудет в Сингапур не было известно до последнего. Все ждали личный борт главы государства, но лайнер прибыл без высокого гостя. Ким Чен Ына доставил самолет китайских авиалиний, причем изначально он взял курс на Пекин, но потом резко изменил направление.
Повышенные меры безопасности и на земле: личные телохранители, перекрытые улицы, бронированный Mercedes с тонированными стеклами. Машины из кортежа, кстати, Ким привез с собой на грузовом самолете. Не экономит и на личном комфорте. Как выяснили журналисты, номер, где он остановился, стоит минимум 8 тысяч долларов за ночь.
На месте уже и Дональд Трамп: визит начался с ряда встреч с руководством Сингапура. Премьер страны даже поздравил американского президента с днем рождения. Хотя на самом деле день рождения только в четверг.
Подписания каких-либо документов не ожидается, цель переговоров, как заявил ранее Трамп, хотя бы «запустить процесс». Речь, прежде всего, о процессе денуклеаризации региона. В Сеуле, где возлагают огромные надежды на эту встречу, рассчитывают, что саммит станет «исторической вехой на пути от войны к миру».
Как говорится в заявлении Белого дома, обнародованном в понедельник, первой частью саммита станет личная встреча Трампа и Ким Чен Ына, на которой помимо них будут присутствовать только переводчики. Далее переговоры продолжатся в расширенном формате. Также сообщается, что Трамп примет участие во встрече с представителями СМИ, а затем отправится в США, сообщает «Интерфакс».
Интересно, что сам Трамп утверждал, будто собирается по первым минутам встречи определить, готов ли Ким Чен Ын к диалогу, и если нет, то прервать переговоры. Впрочем, в окружении американского лидера очень надеются, что до этого не дойдет.
Майкл Помпео, госсекретарь США: «Президент Трамп готов предоставить гарантии безопасности, готов к теплому отношению к Северной Корее, как и требует Пхеньян в ответ на денуклеаризацию. Точные сроки и условия предстоит согласовать. Но президент готов к смелым шагам. Думаю, что Ким Чен Ын тоже».
Вести фото- и видеосъемку у отеля, где должны состояться переговоры, запрещено. Нельзя даже подходить ближе чем на 50 метров ко входу в гостиницу. Впрочем, журналисты нашли выход: территорию отеля отлично видно с платформы аттракциона, который поднимается на высоту 130 метров.
Повышенные меры безопасности и на земле: личные телохранители, перекрытые улицы, бронированный Mercedes с тонированными стеклами. Машины из кортежа, кстати, Ким привез с собой на грузовом самолете. Не экономит и на личном комфорте. Как выяснили журналисты, номер, где он остановился, стоит минимум 8 тысяч долларов за ночь.
На месте уже и Дональд Трамп: визит начался с ряда встреч с руководством Сингапура. Премьер страны даже поздравил американского президента с днем рождения. Хотя на самом деле день рождения только в четверг.
Подписания каких-либо документов не ожидается, цель переговоров, как заявил ранее Трамп, хотя бы «запустить процесс». Речь, прежде всего, о процессе денуклеаризации региона. В Сеуле, где возлагают огромные надежды на эту встречу, рассчитывают, что саммит станет «исторической вехой на пути от войны к миру».
Как говорится в заявлении Белого дома, обнародованном в понедельник, первой частью саммита станет личная встреча Трампа и Ким Чен Ына, на которой помимо них будут присутствовать только переводчики. Далее переговоры продолжатся в расширенном формате. Также сообщается, что Трамп примет участие во встрече с представителями СМИ, а затем отправится в США, сообщает «Интерфакс».
Интересно, что сам Трамп утверждал, будто собирается по первым минутам встречи определить, готов ли Ким Чен Ын к диалогу, и если нет, то прервать переговоры. Впрочем, в окружении американского лидера очень надеются, что до этого не дойдет.
Майкл Помпео, госсекретарь США: «Президент Трамп готов предоставить гарантии безопасности, готов к теплому отношению к Северной Корее, как и требует Пхеньян в ответ на денуклеаризацию. Точные сроки и условия предстоит согласовать. Но президент готов к смелым шагам. Думаю, что Ким Чен Ын тоже».
Вести фото- и видеосъемку у отеля, где должны состояться переговоры, запрещено. Нельзя даже подходить ближе чем на 50 метров ко входу в гостиницу. Впрочем, журналисты нашли выход: территорию отеля отлично видно с платформы аттракциона, который поднимается на высоту 130 метров.
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