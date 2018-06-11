    СМИ: у посла РФ в Румынии украли бумажник и документы

    комментировать

    СМИ: у посла РФ в Румынии украли бумажник и документы

    СМИ: у посла РФ в Румынии украли бумажник и документы

    Посол России в Румынии Валерий Кузьмин во время поездки в город Сибиу лишился бумажника с деньгами и дипломатической карточкой.

    Как сообщает портал News.ro со ссылкой на дипломатические источники, посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин, находившийся на Большой площади (в Сибиу) вечером вместе с женой, «почувствовал легкое прикосновение в области груди, а потом заметил, что у него пропал бумажник, который был в кармане рубашки».

    У Кузьмина при себе были 1250 леев (около 300 долларов), 250 долларов, а также дипломатическая карточка — документ, который является удостоверением личности и подтверждением дипломатического статуса, отмечается на портале.

    Полиция открыла дело по этому случаю и проводит расследование кражи. Представители уездной полиции Сибиу заявили, что устанавливают личность злоумышленника.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru