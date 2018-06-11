    На концерте рэпера Eminem вспыхнула паника из-за похожих на стрельбу звуков

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    На концерте рэпера Eminem вспыхнула паника из-за похожих на стрельбу звуков

    На концерте рэпера Eminem вспыхнула паника <nobr>из-за</nobr> похожих на стрельбу звуков

    Во время выступления Eminem в Теннеси в толпе началась паника из-за звуковых эффектов, похожих на стрельбу.

    Концерт Eminem прошел в американском штате Теннеси в рамках трехдневного фестиваля Bonnaroo Music Festival. Когда рэпер исполнял песню Kill You, раздались звуки, похожие на серию выстрелов. В толпе начали кричать, люди попытались укрыться от стрельбы, началась паника, сообщает портал Billboard.

    Этот инцидент вызвал критику в адрес рэпера со стороны поклонников. Фанаты вспомнили трагедию на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, где мужчина на имени Стивен Пэддок открыл огонь по зрителям из окна отеля. Тогда погибли 58 человек, более 500 были ранены.

    Между тем пресс-секретарь Eminem уточнил, что рэпер не использует в своих выступлениях звуки стрельбы. То, что зрители приняли за выстрелы, было взрывом пиротехники. Пресс-секретарь рэпера подчеркнул, что Eminem использует этот эффект, как и многие другие артисты, на протяжении более 10 лет, и жалоб никогда не поступало.

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