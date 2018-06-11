Ургант прокомментировал слухи о получении гражданства Израиля

Телеведущий Иван Ургант опроверг информацию о получении израильского гражданства.
На своей странице в Instagram он заявил, что действительно уехал в Израиль, но всего на два дня.
Иван Ургант: «Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю — моя прабабушка и моя тетя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из нее не собираюсь».
Ранее в СМИ появилась информация, что Ургант прошел процедуру репатриации и стал гражданином Израиля. Новый паспорт ведущий якобы получил в аэропорту Бен-Гурион 10 июня.
Иван Ургант: «Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю — моя прабабушка и моя тетя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из нее не собираюсь».
Ранее в СМИ появилась информация, что Ургант прошел процедуру репатриации и стал гражданином Израиля. Новый паспорт ведущий якобы получил в аэропорту Бен-Гурион 10 июня.
Друзья!Подписчики!Спасибо всем за такое волнение и беспокойство) Я действительно уехал в Израиль…На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю — моя прабабушка и моя тётя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из неё не собираюсь. Из уважения к моей семье прошу: не пугайте мою бабушку Нину Николаевну моей мифической эмиграцией! С наступающим Днём России!!!И до вечера на Первом))))
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