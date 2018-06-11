Ургант прокомментировал слухи о получении гражданства Израиля

На своей странице в Instagram он заявил, что действительно уехал в Израиль, но всего на два дня.: «Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю — моя прабабушка и моя тетя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из нее не собираюсь».Ранее в СМИ появилась информация, что Ургант прошел процедуру репатриации и стал гражданином Израиля. Новый паспорт ведущий якобы получил в аэропорту Бен-Гурион 10 июня.