В США мужчина подстрелил полицейского и взял в заложники четверых детей

Неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским, а затем забаррикадировался в квартире, взяв в заложники четверых детей.
О происшествии в городе Орландо сообщил начальник местной полиции Джон Мина во время утренней пресс-конференции. По его словам, накануне вечером полицейские отправились на вызов — женщина сообщила правоохранителям, что ее парень избил ее. Когда стражи порядка прибыли на место к апартаментам Westbrook, подозреваемый открыл по ним огонь.
Один из полицейских был серьезно ранен, его доставили в больницу. Но, по словам Джона Мина, пострадавший выживет, передает Fox News.
Тем временем стрелок забаррикадировался в квартире и взял в заложники четверых детей в возрасте 1 года, 7, 10 и 12 лет. В полиции сообщили, что заложники могут быть детьми самого подозреваемого.
Один из полицейских был серьезно ранен, его доставили в больницу. Но, по словам Джона Мина, пострадавший выживет, передает Fox News.
Тем временем стрелок забаррикадировался в квартире и взял в заложники четверых детей в возрасте 1 года, 7, 10 и 12 лет. В полиции сообщили, что заложники могут быть детьми самого подозреваемого.
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