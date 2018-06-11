На юго-востоке Москвы после взрыва газа произошел пожар в жилом доме

В жилом доме в Южнопортовом районе Москвы произошел взрыв газа, который привел к возгоранию.
Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах. По его словам, взрыв газа произошел по адресу: 1-Дубровская улица, дом 14, корпус 1. ЧП произошло в квартире на четвертом этаже. В результате взрыва начался пожар.
Источник утверждает, что при взрыве несущие конструкции в доме не были повреждены, но из издания эвакуировали порядка 100 человек.
В МЧС в свою очередь подтвердили, что по этому адресу произошел пожар. По данным спасателей, информации о пострадавших не поступало.
Позднее в МЧС сообщили, что с пятого этажа были спасены два человека. Площадь возгорания составила около 40 кв. метров, пожар удалось локализовать.
Источник утверждает, что при взрыве несущие конструкции в доме не были повреждены, но из издания эвакуировали порядка 100 человек.
В МЧС в свою очередь подтвердили, что по этому адресу произошел пожар. По данным спасателей, информации о пострадавших не поступало.
11 июня 2018 года в 13:18 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. 1-я Дубровская, 14, корп. 1— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 11 июня 2018 г.
Площадь пожара на ул. 1-я Дубровская — уточняется.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 11 июня 2018 г.
Сведений о пострадавших не поступало.
Позднее в МЧС сообщили, что с пятого этажа были спасены два человека. Площадь возгорания составила около 40 кв. метров, пожар удалось локализовать.
Площадь пожара по предварительным данным составляет 40 кв. метров.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 11 июня 2018 г.
2 человека спасены.
Пожар локализован в 13:51.
Информация уточняется.
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