    На юго-востоке Москвы после взрыва газа произошел пожар в жилом доме

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    На юго-востоке Москвы после взрыва газа произошел пожар в жилом доме

    На <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы после взрыва газа произошел пожар в жилом доме

    В жилом доме в Южнопортовом районе Москвы произошел взрыв газа, который привел к возгоранию.

    Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах. По его словам, взрыв газа произошел по адресу: 1-Дубровская улица, дом 14, корпус 1. ЧП произошло в квартире на четвертом этаже. В результате взрыва начался пожар.

    Источник утверждает, что при взрыве несущие конструкции в доме не были повреждены, но из издания эвакуировали порядка 100 человек.

    В МЧС в свою очередь подтвердили, что по этому адресу произошел пожар. По данным спасателей, информации о пострадавших не поступало.







    Позднее в МЧС сообщили, что с пятого этажа были спасены два человека. Площадь возгорания составила около 40 кв. метров, пожар удалось локализовать.


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