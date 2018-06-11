    Меркель одобрила идею российско-американского саммита

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    Меркель одобрила идею российско-американского саммита

    Меркель одобрила идею <nobr>российско-американского</nobr> саммита

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала идею двусторонней встречи президентов России и США, но выступает против возвращения РФ в G7.

    Ангела Меркель заявила, что одобряет идею российско-американского саммита, в интервью телеканалу ARD.

    Ангела Меркель: «Конечно, я за это. Я хотела бы, чтобы это произошло, чтобы два президента (Путин и Трамп — ред.) провели длительную встречу».

    При этом она выступила против предложения Дональда Трампа, высказанного на саммите «большой семерки» в Канаде, вернуть Россию в G7. По ее словам, аргументы американского лидера ее не убедили.

    смотретьТрамп: США не подписали итоговое коммюнике G7 из-за «ложных» заявлений Трюдо
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    Меркель также назвала «отрезвляющим и разочаровывающим» отказ президента США подписать итоговое коммюнике G7 в Канаде. По ее мнению, этот шаг Трампа показывает, что ЕС и Германия больше «не могут легкомысленно положиться» на Соединенные Штаты.

    Владимир Путин в свою очередь ранее заявлял, что солидарен с Дональдом Трампом по вопросу о необходимости российско-американского саммита.

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