Меркель одобрила идею российско-американского саммита

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала идею двусторонней встречи президентов России и США, но выступает против возвращения РФ в G7.
Ангела Меркель заявила, что одобряет идею российско-американского саммита, в интервью телеканалу ARD.
Ангела Меркель: «Конечно, я за это. Я хотела бы, чтобы это произошло, чтобы два президента (Путин и Трамп — ред.) провели длительную встречу».
При этом она выступила против предложения Дональда Трампа, высказанного на саммите «большой семерки» в Канаде, вернуть Россию в G7. По ее словам, аргументы американского лидера ее не убедили.
Меркель также назвала «отрезвляющим и разочаровывающим» отказ президента США подписать итоговое коммюнике G7 в Канаде. По ее мнению, этот шаг Трампа показывает, что ЕС и Германия больше «не могут легкомысленно положиться» на Соединенные Штаты.
Владимир Путин в свою очередь ранее заявлял, что солидарен с Дональдом Трампом по вопросу о необходимости российско-американского саммита.
Ангела Меркель: «Конечно, я за это. Я хотела бы, чтобы это произошло, чтобы два президента (Путин и Трамп — ред.) провели длительную встречу».
При этом она выступила против предложения Дональда Трампа, высказанного на саммите «большой семерки» в Канаде, вернуть Россию в G7. По ее словам, аргументы американского лидера ее не убедили.
Меркель также назвала «отрезвляющим и разочаровывающим» отказ президента США подписать итоговое коммюнике G7 в Канаде. По ее мнению, этот шаг Трампа показывает, что ЕС и Германия больше «не могут легкомысленно положиться» на Соединенные Штаты.
Владимир Путин в свою очередь ранее заявлял, что солидарен с Дональдом Трампом по вопросу о необходимости российско-американского саммита.
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