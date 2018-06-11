    Группу российских туристов спасли из ущелья в горах Казахстана, один погиб

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    Группу российских туристов спасли из ущелья в горах Казахстана, один погиб

    Группу российских туристов спасли из ущелья в горах Казахстана, один погиб

    Казахстанские спасатели вывели из ущелья российских туристов в горах Алма-Атинской области. Один россиян из группы погиб во время сплава по реке.

    Отдыхающие из России сплавлялись на лодке по реке Аксу в горной местности Казахстана. Один из туристов упал в воду и утонул. Несчастный случай произошел в 120 километрах от города Талдыкоргана. Остальные семеро российских туристов застряли в ущелье.

    Сообщение о ЧП поступило спасателям накануне вечером, они незамедлительно выехали на помощь россиянам, передает ТАСС.

    Руслан Иманкулов, официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана: «По состоянию на 13:00 (10:00 мск) семь туристов из России доставлены в районный отдел внутренних дел поселка Жансугуров Аксуйского района. В медицинской помощи они не нуждаются».

    По его словам, в составе группы, которая состояла из восьми человек, было три женщины. Туристы не прошли официальную регистрацию в оперативно-спасательном отряде Алма-Атинской области.

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