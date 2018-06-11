    Майор полиции разбился на параплане во время отпуска в Хакасии: видео. МВД, Хакасия, несчастные случаи, полиция, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМайор полиции разбился на параплане во время отпуска в Хакасии: видео

    Майор полиции разбился на параплане во время отпуска в Хакасии: видео

    комментировать

    Майор полиции разбился на параплане во время отпуска в Хакасии: видео

    Майор полиции разбился на параплане во время отпуска в Хакасии: видео

      В Хакасии следователи начали проверку по факту гибели 37-летнего мужчины, катавшегося на параплане. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

      Инцидент произошел накануне на Калининском карьере. Параплан был привязан к водному мотоциклу. После взлета мужчина па параплане потерял заданную траекторию и упал на землю. От полученных травм он скончался на месте. Очевидцы сняли трагедию на видео.

      По данным информационного агентства «Хакасия», погибший — майор полиции Роман Бешкирев, работавший в отделе по борьбе с экономическими преступлениями (ОЭиПК) УМВД по Абакану. Мужчина находился в отпуске, а параплан принадлежал его другу. У Бешкирева осталось двое детей. Официально информацию о личности погибшего в МВД по Хакасии не подтвердили и не опровергли.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru