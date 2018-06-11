Майор полиции разбился на параплане во время отпуска в Хакасии: видео

В Хакасии следователи начали проверку по факту гибели
37-летнего мужчины, катавшегося на параплане. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Инцидент произошел накануне на Калининском карьере. Параплан был привязан к водному мотоциклу. После взлета мужчина па параплане потерял заданную траекторию и упал на землю. От полученных травм он скончался на месте. Очевидцы сняли трагедию на видео.
По данным информационного агентства «Хакасия», погибший — майор полиции Роман Бешкирев, работавший в отделе по борьбе с экономическими преступлениями (ОЭиПК) УМВД по Абакану. Мужчина находился в отпуске, а параплан принадлежал его другу. У Бешкирева осталось двое детей. Официально информацию о личности погибшего в МВД по Хакасии не подтвердили и не опровергли.
По данным информационного агентства «Хакасия», погибший — майор полиции Роман Бешкирев, работавший в отделе по борьбе с экономическими преступлениями (ОЭиПК) УМВД по Абакану. Мужчина находился в отпуске, а параплан принадлежал его другу. У Бешкирева осталось двое детей. Официально информацию о личности погибшего в МВД по Хакасии не подтвердили и не опровергли.
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