Российский инженер создал игровое приложение для тренировки произношения английских слов

Иностранный язык мало выучить — нужно привыкнуть правильно говорить. Произношение в языках очень разное.

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Инженер Дмитрий Плотников с коллегами создал игровое приложение, в котором робот с большими ушами внимательно и очень придирчиво слушает, как вы говорите по-английски. Одобрит только в том случае, если все звучит правильно.



Дмитрий Плотников: «Чтобы вы тренировали свое произношение до того момента, пока наш робот не станет вас понимать».



Дмитрий до этого несколько лет занимался разработкой голосовых помощников для систем «умного» дома. А за приложение взялся, когда его сын начал учить английский в школе. В классе, где много учеников, невозможно уделить достаточно времени разговорным упражнениям и лучше заниматься дополнительно. А эффективнее всего это получится в игровой форме.



Для робота-репетитора надо собрать костюм из разных деталей, которые можно зарабатывать, правильно отвечая на вопросы. На каждом уровне добавляются новые слова и диалоги, причем учебные материалы подготовлены профессиональными преподавателями. Создатели планируют осваивать и иностранный рынок.