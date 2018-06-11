    Российский инженер создал игровое приложение для тренировки произношения английских слов. гаджеты, изобретения, образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийский инженер создал игровое приложение для тренировки произношения английских слов

    Российский инженер создал игровое приложение для тренировки произношения английских слов

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    Российский инженер создал игровое приложение для тренировки произношения английских слов

    Российский инженер создал игровое приложение для тренировки произношения английских слов

    Российский инженер создал игровое приложение для тренировки произношения английских слов

      Иностранный язык мало выучить — нужно привыкнуть правильно говорить. Произношение в языках очень разное.

      Инженер Дмитрий Плотников с коллегами создал игровое приложение, в котором робот с большими ушами внимательно и очень придирчиво слушает, как вы говорите по-английски. Одобрит только в том случае, если все звучит правильно.

      Дмитрий Плотников: «Чтобы вы тренировали свое произношение до того момента, пока наш робот не станет вас понимать».

      Дмитрий до этого несколько лет занимался разработкой голосовых помощников для систем «умного» дома. А за приложение взялся, когда его сын начал учить английский в школе. В классе, где много учеников, невозможно уделить достаточно времени разговорным упражнениям и лучше заниматься дополнительно. А эффективнее всего это получится в игровой форме.

      Для робота-репетитора надо собрать костюм из разных деталей, которые можно зарабатывать, правильно отвечая на вопросы. На каждом уровне добавляются новые слова и диалоги, причем учебные материалы подготовлены профессиональными преподавателями. Создатели планируют осваивать и иностранный рынок.

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