Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 11 июня

Вреден даже дым от шашлыка, витамины и минералы бесполезны, искусственные бриллианты сделают доступными всем. Это и кое-что еще — в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира.

5. Прощай, пленка



Историческое событие для всех, кто когда-либо занимался фотографией. Культовый производитель камер, японская компания Canon, сообщила о том, что прекращает производство последнего из своих пленочных аппаратов — модели EOS-1V. Теперь в ассортименте останутся только цифровые камеры, первую из которых компания выпустила в 1986. Моментально видимый результат и отсутствие сложного процесса

проявки оказались решающими аргументами для массового потребителя.



4. Бриллианты для всех



На ювелирном рынке — настоящая революция. Крупнейший в мире поставщик бриллиантов — компания De Beers — создала дочернее подразделение, которое займется торговлей дешевыми искусственными камнями. Ирония судьбы состоит в том, что именно De Beers долгое время активно сопротивлялась появлению на рынке лабораторных алмазов, и она же с ее рекламой в середине XX века и создала ажиотаж вокруг бриллиантов, внедрив в сознание

потребителей, например, мысль о том, что именно кольцо с камнем должен подарить своей невесте каждый уважающий себя жених. Причем потратить он должен не меньше двух своих месячных зарплат.



Новая реклама говорит, что бриллианты теперь делятся на дорогие настоящие и дешевые искусственные — на каждый день. Отличий от обычных невооруженным глазом заметить невозможно, но внутри будет специальное клеймо о лабораторном происхождении, видное под увеличением. Компания, по оценке экспертов, поняла, что запретить новую тенденцию она не может, поэтому лучше, как говорится, ее возглавить и захватить большую долю рынка за счет низких цен, которые будут начинаться от 800 долларов за карат — это в несколько раз

ниже, чем стоимость природных бриллиантов.



3. Увидят всех



Власти Китая объявили, что начинают в школах и высших учебных заведениях масштабное тестирование систем видеонаблюдения с искусственным интеллектом. В классах, в частности, появятся камеры, распознающие лица учеников, их настроение и характер активности — кто слушает, кто смотрит в окно, а кто спит. По этим данным можно будет судить не только о посещаемости, но и о том, насколько интересны уроки, что, по мысли авторов новинки, простимулирует преподавателей улучшать свою работу.



2. Витамины бесполезны?



Ученые часто шутят, что прием витаминов и минералов имеет единственный эффект — делает мочу пациентов более дорогой. Теперь аргументов в пользу этой точки зрения стало больше. Международная группа физиологов проанализировала данные 179 клинических исследований, сделанных за последние 5 лет и посвященных эффекту от приема популярных добавок.



Главным критерием были сердечно-сосудистые болезни и общий риск преждевременной смерти. Оказалось, что мультивитамины, витамины D и C, а также кальций вообще не оказывают никакого статистически заметного влияния на здоровье — ни хорошего, ни плохого. Незначительный позитивный эффект был отмечен только у фолиевой кислоты, а вот витамин B3 и антиоксиданты даже наоборот увеличивали смертность. Вывод ученых -

витамины надо принимать только по медицинским показаниям, а в обычной жизни достаточно разнообразно питаться — прежде всего с большим количеством овощей, фруктов и орехов, которые дают полный набор нужных здоровью веществ.



1. Шашлычный дым убивает



Шашлык провоцирует рак не только у тех, кто его ест, но и у тех, кто находится рядом с мангалом. Ученые из Китая провели опыт, в ходе которого группа добровольцев жарила мясо, но только часть из них потом его ели, а некоторые при жарке носили респираторы. Потом у всех взяли анализ мочи, чтобы узнать концентрацию в организме канцерогенных полициклических ароматических углеводородов. Оказалось, что больше всего вреда получили те, кто ел мясо, но и проникновение ядов через легкие и кожу оказалось неожиданно большим. Ученые рекомендуют как минимум стирать одежду после жарки шашлыков — чтобы контакт с канцерогенами был не таким продолжительным.