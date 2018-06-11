Пластырь от мозолей, электроскейт, игрушка-колыбельная: тест рекламных обещаний

Электроскейт с разгоном до 40 км/ч — что о нем скажут любители и профи? Игрушка с розовым шумом — поможет ли быстро заснуть ребенку? Гелевый пластырь от мозолей — уменьшает ли боль, если ноги сильно стерты? Программа «Чудо техники» проверила обещания производителей.

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Гелевый пластырь от мозолей



Не отклеивается и прилегает как вторая кожа — так рекламирует производитель этот инновационный гидроколлоидный пластырь против мозолей. Действующее вещество — водорастворимый полимер. При контакте с водой порошок превращается в гель, поглощая жидкость, выделяющуюся из раны, и уменьшает боль. Порошковый слой — нижний. Сверху еще два. Средний сохраняет рану в тепле. Верхний не дает испариться влаге. Размеры и формы у пластыря разные.



Двухчасовую тренировку гидроколлоидный пластырь выдержал: не отклеился и, по словам спортсменов, действительно уменьшил боль. Туристы стертыми после прогулки ногами тоже довольны.



Подобные пластыри выпускают и для сухих мозолей, от которых тяжелее всего избавиться. Эффект тоже хороший. А все потому, что прототип этих пластырей — коллоидные повязки, которые используют в хирургии — для заживления ран и размягчения рубцов. Цена у этих пластырей, конечно, немаленькая, но по сравнению с обычными они и правда «чудо».



Игрушка с генератором «розового» шума



Производители игрушки с генератором так называемого розового шума (цена 5000 рублей) обещают — всего три минуты вместо долгого мучительного укачивания, и ребенок уснет. Монотонные звуки, которые нередко называют «белым» шумом, здесь дополнены низкочастотными составляющими, и именно такой микс известен как «розовый» шум.



Динамик находится внутри и вынимается при стирке. Усыпляющий звук включается вручную, а потом, когда истекают 3 минуты, игрушка замолкает, но ее можно пробудить прикосновением, также она сработает на резкий звук или даже хныканье ребенка.



Испытание показало, что главное рекламное обещание проверки не выдерживает. Специалисты акустической лаборатории МГТУ имени Баумана протестировали звуки, исходящие от игрушки, и определили, что шум вовсе не «розовый», неизвестно какой.



Некоторый эффект от игрушки все-таки есть, и ее даже взяли на вооружение врачи в отделении реанимации для недоношенных детской Филатовской больницы. Но устройство нуждается в серьезной доработке. Пока «не чудо».



Электроскейт



Электроскейт заряжается от розетки и, как обещает реклама, способен разгоняться до 40 км/ч, батарейки хватает на 30 километров, и даже крутые подъемы не являются для него препятствием. Цена, правда, тоже крутая — 149 000 рублей.



Заявленную скорость гаджет действительно развивал. Однако даже для спортсменки он оказался тяжеловат — почти 8 кг. Если разрядится по дороге, доехать, просто отталкиваясь ногой, будет непросто.



Вес взрослого мужчины с ребенком скейт выдержал, но плохая маневренность и тяжесть доски напрягали. Претензии специалисты высказали и к безопасности — говорят, разгоняться до максимальных 40 км/ч на проезжей части точно не стоит — туда вообще выезжать на подобном транспорте запрещают правила.



Еще, как отметили испытатели, эта скейт очень странно тормозит. Есть два режима — плавный и резкий в пол, при котором человек просто вылетает с доски. Сами производители электроскейта советуют кататься на нем только подготовленным людям, в специальных местах и желательно с защитой — шлемом, наколенниками и налокотниками, а детям до 14 лет и вовсе его не использовать. Транспортное средство получилось дорогое, очень специфическое и для подавляющего большинства людей просто неподходящее. Не «чудо».