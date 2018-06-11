Шлепки, балетки, летние кеды: за что врачи критикуют обувь на плоской подошве

Каблуки критикуют за то, что они нарушают вертикальное положение тела: заставляют слегка наклоняться вперёд, и человеку, чтобы не упасть, приходится менять характер движений ног. Сторонники плоской подошвы пугают: в попытке сохранения баланса позвоночник может деформироваться, а органы брюшной полости — сместиться. Однако у противников плоской подошвы — свои аргументы.
Типичные примеры — это и популярные зимние сапоги из овчины, и летние кеды и балетки. Их объединяет одна опасная особенность: они не помогают ноге поддерживать правильное положение при ходьбе и не смягчают удары при контакте пятки с землёй. Станет чуть лучше, если вложить ортопедические стельки, но в целом вердикт специалиста неутешителен: регулярное ношение таких моделей не полезно.
Больше всего обуви с тонкой подошвой среди пляжных моделей. Так называемые мыльницы доктор посоветовал носить не более 3–4 часов в сутки, а вьетнамки совсем забраковал: из-за них вырабатывается шаркающая походка, и мышцы стопы работают неправильно. Тапки-наклейки вообще вызвали сомнения. Порвать их тоже не получилось. Но вот проверку реальными морем и пляжем они провалили: ходить и неудобно, и горячо.
Фаворитом в рейтинге эксперта оказались обычные пластиковые шлепанцы: подпяточник в них достаточно толстый, а также имеется небольшая супинация, что полезно.
Мысль о том, что любые каблуки вредны, наукой не подтверждается. Оптимальным вариантом ортопеды считают наличие каблука высотой 3–5 сантиметров. И объяснение дают такое — эволюция не создала тело человека совершенным, и ходьба утомляет и изнашивает опорно-двигательный аппарат. Ситуацию можно улучшить, внеся определенные улучшения в конструкцию тела — именно в этом качестве и выступают проверенные годами невысокий каблук и супинатор — выпуклый элемент в середине, дающий поддержку своду стопы.
Научиться ходить, особо не уставая, можно и на плоской подошве, и босиком, но ресурс тела это все равно будет съедать быстрее, чем классическая обувь.
Подробности — в материале программы «Чудо техники».
Больше всего обуви с тонкой подошвой среди пляжных моделей. Так называемые мыльницы доктор посоветовал носить не более 3–4 часов в сутки, а вьетнамки совсем забраковал: из-за них вырабатывается шаркающая походка, и мышцы стопы работают неправильно. Тапки-наклейки вообще вызвали сомнения. Порвать их тоже не получилось. Но вот проверку реальными морем и пляжем они провалили: ходить и неудобно, и горячо.
Фаворитом в рейтинге эксперта оказались обычные пластиковые шлепанцы: подпяточник в них достаточно толстый, а также имеется небольшая супинация, что полезно.
Мысль о том, что любые каблуки вредны, наукой не подтверждается. Оптимальным вариантом ортопеды считают наличие каблука высотой 3–5 сантиметров. И объяснение дают такое — эволюция не создала тело человека совершенным, и ходьба утомляет и изнашивает опорно-двигательный аппарат. Ситуацию можно улучшить, внеся определенные улучшения в конструкцию тела — именно в этом качестве и выступают проверенные годами невысокий каблук и супинатор — выпуклый элемент в середине, дающий поддержку своду стопы.
Научиться ходить, особо не уставая, можно и на плоской подошве, и босиком, но ресурс тела это все равно будет съедать быстрее, чем классическая обувь.
Подробности — в материале программы «Чудо техники».
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