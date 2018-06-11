Змеи: как не стать жертвой гадюки на собственной даче

Оказывается, змеи — это наше национальное достояние и потенциальный экспортный ресурс. Какие надежды возлагают на их яд ученые? Как не стать жертвой гадюки на собственной даче? Помогают ли современные отпугиватели? И надо ли отсасывать яд, если вас все-таки укусили? Разбиралась программа «Чудо техники».

Один из самых авторитетных герпетологов мира Владислав Старков каждую весну по специальной лицензии выезжает в тверские поля на охоту за гадюками. Подходящие экземпляры (более 50 сантиметров) Старков отправляет в новосибирский серпентарий, где змей держат сотнями, чтобы добывать из них драгоценный яд.

После дойки яд высушивают и отправляют на фармацевтические предприятия. Большая часть добытого сырья уходит на производство противоядия, а также популярные противовоспалительные кремы — например, от болей в спине.



Но ученые ищут и другие полезные свойства. В институте биоорганической химии РАН в Москве яды разных змей разделяют на компоненты и на икринках лягушек проверяют, какой получается эффект. Уже есть и успехи.



Юрий Уткин, д. х.н., профессор, заведующий лабораторией молекулярной токсикологии ИБХ

РАН: «В яде бирманской гадюки, которая по-латыни называется Azemiops feae, нашли пептид, который также действует расслабляющим действием на скелетную мускулатуру».



Препарат на основе найденного вещества может в перспективе заменить ботокс в косметологии, применяться в хирургии, при лечении ДЦП у детей. Ищут в змеином яде и лекарство от рака. По словам змеелова Старкова, гадюки и их яд — это огромный недооцененный экспортный ресурс, ведь в России гигантские пустые пространства, и гадюки плодятся в таких количествах, которые многим другим странам и не снились.



Ядовитых гадюк можно встретить во многих регионах России. Выезжая на природу даже в Подмосковье, стоит об этом помнить. Смогут ли решить проблему специальные отпугиватели? Программа «Чудо техники» проверила несколько устройств: создающее вибрацию в почве за 2400 рублей; отпугиватель, издающий звуки на низких частотах, за 1100 рублей, и самый бюджетный вариант — около 200 рублей за 100 граммовый пакет биологического порошка. Он должен отгонять змей с помощью запаха. Но все устройства показали себя плохо. Вибрация была слишком слабая, низкочастотные звуки не столько отпугивали, сколько привлекали змей, а на порошке они вообще свернулись клубком и никак не хотели уползать.



Впрочем, некоторые советы специалисты все же дают. Важно не захламлять дачный участок: стопки досок или кучи листьев — это отличные места для зимовки. В лес лучше надевать высокие резиновые сапоги, они защитят ноги, а высоко прыгать российские змеи не умеют. При встрече с гадюкой трогать ее не надо — скорее всего, она испугается и уползет сама. А если укус все же произошел, главное — не паниковать. Может, змея и не впрыснула яд, такое тоже бывает и называется сухой укус. Это легко понять — вещество из желез гадюки вызывает сильное жжение, потом появляется отек.



Основной же удар приходится на сердечно-сосудистую систему. Симптомы, как при кровопотере: слабость, головокружение, тошнота. Но наступают они не мгновенно, есть время добраться до больницы — где, как правило, имеется противозмеиная сыворотка.



При этом рану ни в коем случае нельзя разрезать или прижигать, лучше обездвижить

конечность, как при переломе, и обработать рану антисептиком. И да, лучше отсосать яд.

Подробности — в видеоматериале.