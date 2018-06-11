В Литве перевернулся внедорожник с французскими военными

Двое французских военных пострадали в ДТП в районе города Пабраде на востоке Литвы. Об этом в понедельник сообщает литовская полиция.
Внедорожник с французскими военными перевернулся на дороге к полигону. Пострадавших госпитализировали. У них диагностированы многочисленные ушибы и сотрясение мозга, передает ТАСС.
За последнюю неделю это уже третья авария в Литве с участием военной техники НАТО. Так, 7 июня 13 военнослужащих пострадали при столкновении четырех БТР, следовавших в колонне. Еще одно ДТП с бронетранспортером произошло 10 июня на одной из центральных улиц города Казлу Руда, в результате пострадал военный из США.
С 3 по 15 июня в Литве проходят крупные маневры Saber Strike 2018 («Удар саблей — 2018») с участием 6,6 тыс. военных из нескольких стран НАТО.
За последнюю неделю это уже третья авария в Литве с участием военной техники НАТО. Так, 7 июня 13 военнослужащих пострадали при столкновении четырех БТР, следовавших в колонне. Еще одно ДТП с бронетранспортером произошло 10 июня на одной из центральных улиц города Казлу Руда, в результате пострадал военный из США.
С 3 по 15 июня в Литве проходят крупные маневры Saber Strike 2018 («Удар саблей — 2018») с участием 6,6 тыс. военных из нескольких стран НАТО.
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