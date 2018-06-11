    Супруги и их 11-летний ребенок утонули в реке в Забайкалье

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    Супруги и их 11-летний ребенок утонули в реке в Забайкалье

    Супруги и их <nobr>11-летний</nobr> ребенок утонули в реке в Забайкалье

    Супружеская пара и их 11-летний ребенок погибли в Забайкальском крае во время переправы через реку Шилка из села Моргул в город Сретенск.

    Как сообщили ТАСС в пожарно-спасательной части Сретенского района, «семья и еще один человек поплыли на лодке в Сретенск за продуктами».

    Представитель пожарно-спасательной части: «В пути лодка перевернулась. Один человек спасся, супруги и школьник не выплыли».

    В районе были организованы поисковые работы. Сотрудники МЧС и МВД осмотрели береговую линию. В понедельник поиск тел погибших продолжится.

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