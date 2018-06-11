Мария Гайдар уходит из одесского облсовета

В СМИ обсуждают уход Марии Гайдар из совета депутатов Одесской области.
О том, что дочь известного политического деятеля Егора Гайдара решила сложить с себя полномочия депутата, сообщило агентство УНИАН. Уточняется, что Мария Гайдар сама написала заявление об отставке. Очередная сессия регионального органа, на которой будет решаться вопрос о сложении ее полномочий, состоится на следующей неделе.
Мария Гайдар в 2009–2011 годах занимала пост вице-губернатора Кировской области. Она начала работать на Украине в 2015 году, когда Михаил Саакашвили, в тот момент занимавший пост губернатора Одесской области, предложил ей стать его заместителем. Гайдар заявила об отказе от российского гражданства.
В прошлом году сообщалось, что Гайдар назначена на должность советника президента Петра Порошенко.
Мария Гайдар в 2009–2011 годах занимала пост вице-губернатора Кировской области. Она начала работать на Украине в 2015 году, когда Михаил Саакашвили, в тот момент занимавший пост губернатора Одесской области, предложил ей стать его заместителем. Гайдар заявила об отказе от российского гражданства.
В прошлом году сообщалось, что Гайдар назначена на должность советника президента Петра Порошенко.
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