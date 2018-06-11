    Мария Гайдар уходит из одесского облсовета

    5 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Вовк
    Мария Гайдар уходит из одесского облсовета

    Мария Гайдар уходит из одесского облсовета

    Мария Гайдар уходит из одесского облсовета
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Вовк

    • В СМИ обсуждают уход Марии Гайдар из совета депутатов Одесской области.

    О том, что дочь известного политического деятеля Егора Гайдара решила сложить с себя полномочия депутата, сообщило агентство УНИАН. Уточняется, что Мария Гайдар сама написала заявление об отставке. Очередная сессия регионального органа, на которой будет решаться вопрос о сложении ее полномочий, состоится на следующей неделе.

    Мария Гайдар в 2009–2011 годах занимала пост вице-губернатора Кировской области. Она начала работать на Украине в 2015 году, когда Михаил Саакашвили, в тот момент занимавший пост губернатора Одесской области, предложил ей стать его заместителем. Гайдар заявила об отказе от российского гражданства.

    В прошлом году сообщалось, что Гайдар назначена на должность советника президента Петра Порошенко.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru