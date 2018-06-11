В Берлине открылся фестиваль русскоязычных театров

В Берлине открылся Международный фестиваль русскоязычных театров. В течение пяти дней труппы из разных стран покажут зрителям свои лучшие спектакли. Все они поставлены на русском языке и сопровождаются немецкими и английскими субтитрами. Так организаторы хотят поддержать отечественные коллективы и привить европейцам любовь к русскому театральному искусству.

В Германии семьдесят русских театров. Эмигранты-режиссеры открыли их за последние 20 лет на всех материках, кроме Антарктиды. Зрителей театрам хватает, но не хватает денег.



Людмила Майер-Бабкина, руководитель «Театра сценической классики», Цюрих: «Сейчас на нас обратили внимание и посольство, и МИД, департамент по работе с соотечественниками. Я придумала фестиваль „Территория детства“, который был полностью поддержан МИД».



В Берлин как крупнейший русскоязычный центр в Западной Европе приехали также коллективы из США, Польши, Израиля. Эти гастроли для тех, кто и так живет в состоянии постоянных гастролей, организовал журнал «Театрал».



Валерий Яков, президент фестиваля «Мир русского театра»: «Хотя их нельзя сравнивать с нашими большими репертуарными театрами по масштабу, по возможностям, особенно финансовым, по мастерству, но по душевному порыву они никому не уступают, и здесь им гораздо тяжелее работать, чем нашим театрам, приезжающим на гастроли».



Всего показали восемь спектаклей. Русские театры за границей почти не ставят спектаклей, переживающих или пережевывающих тему ностальгии. Это спектакли тех, кто мысленно никуда и не уезжал, кто головой и сердцемостался в широком поле русской культуры.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.