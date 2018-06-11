«По волнам»: семиминутный ливень превратил улицы Новосибирска в реки

Сильный ливень парализовал движение на улицах Новосибирска. Вода за считанные минуты затопила тротуары и проезжую часть.

454 лето

наводнения

Новосибирск

В гигантских лужах тонули и глохли автомобили. Под воду уходили даже маршрутные автобусы.



Житель Новосибирска: «У нас прошел семиминутный дождик, трамвай плывет по волнам».



В некоторых районах города ливень размыл дорожное покрытие. Движение по этим участкам перекрыли. Сейчас коммунальные бригады откачивают воду и очищают магистрали от мусора.