    «По волнам»: семиминутный ливень превратил улицы Новосибирска в реки. Новосибирск, лето, наводнения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«По волнам»: семиминутный ливень превратил улицы Новосибирска в реки

    «По волнам»: семиминутный ливень превратил улицы Новосибирска в реки

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    «По волнам»: семиминутный ливень превратил улицы Новосибирска в реки

    «По волнам»: семиминутный ливень превратил улицы Новосибирска в реки

    «По волнам»: семиминутный ливень превратил улицы Новосибирска в реки

      Сильный ливень парализовал движение на улицах Новосибирска. Вода за считанные минуты затопила тротуары и проезжую часть.

      В гигантских лужах тонули и глохли автомобили. Под воду уходили даже маршрутные автобусы.

      Житель Новосибирска: «У нас прошел семиминутный дождик, трамвай плывет по волнам».

      В некоторых районах города ливень размыл дорожное покрытие. Движение по этим участкам перекрыли. Сейчас коммунальные бригады откачивают воду и очищают магистрали от мусора.

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