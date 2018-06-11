Опрос: лишь 22% американцев верят в успех переговоров Трампа и Ким Чен Ына

В преддверии саммита в Сингапуре, где пройдет первая личная встреча лидеров США и Северной Кореи, американские СМИ публикуют результаты социологических вопросов.
Согласно результатам опроса исследовательской службы Nielsen, проведенного по заказу Университета штата Мэриленд, только 22 процента американцев верят в то, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын сумеют договориться о денуклеаризации Корейского полуострова. 27% опрошенных выразили уверенность в том, что саммит будет сорван или завершится провалом.
Еще 36% американцев предполагают, что на переговорах может быть достигнут прогресс в урегулировании любых других вопросов, кроме денуклеаризации.
При этом 61% опрошенных высказались в поддержку нормализации отношений с Северной Кореей исключительно при условии, что Пхеньян лишится своего ядерного оружия. И только 13% американцев готовы поддержать установление торговых, культурных и экономических связей с КНДР в случае достижения договоренностей о ядерном разоружении Северной Кореи, не дожидаясь претворения их в жизнь, пишет ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа на второй раунд саммита в Пхеньяне в июле. По другим сведениям, возможен и третий раунд переговоров Трампа и Кима в Вашингтоне.
Напомним, первая личная встреча лидеров США и КНДР должна начаться 12 июня в сингапурском отеле Capella на острове Сентоса. Дональд Трамп и Ким Чен Ын уже прибыли в Сингапур.
Еще 36% американцев предполагают, что на переговорах может быть достигнут прогресс в урегулировании любых других вопросов, кроме денуклеаризации.
При этом 61% опрошенных высказались в поддержку нормализации отношений с Северной Кореей исключительно при условии, что Пхеньян лишится своего ядерного оружия. И только 13% американцев готовы поддержать установление торговых, культурных и экономических связей с КНДР в случае достижения договоренностей о ядерном разоружении Северной Кореи, не дожидаясь претворения их в жизнь, пишет ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа на второй раунд саммита в Пхеньяне в июле. По другим сведениям, возможен и третий раунд переговоров Трампа и Кима в Вашингтоне.
Напомним, первая личная встреча лидеров США и КНДР должна начаться 12 июня в сингапурском отеле Capella на острове Сентоса. Дональд Трамп и Ким Чен Ын уже прибыли в Сингапур.
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