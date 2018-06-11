В Японии пожилой автомобилист протаранил группу школьников

Японская полиция задержала
75-летнего водителя, который сбил группу детей в городе Фукуи.
Как сообщает телеканал TBS, шестеро учеников младших классов были доставлены в больницу города Фукуи на побережье Японского моря после того, как в группу пешеходов врезался автомобиль.
Машиной управлял 75-летний японец. Он задержан и дает показания полиции.
В воскресенье похожий случай произошел в японском городе Сибукава. Там автомобиль, водитель которого не справился с управлением, влетел через двери и витрину в супермаркет. Протаранив зону касс и стеллажи с продуктами машина остановилась только в центре торгового зала. Ранения и травмы получили 15 человек, четверо находятся в больницах в тяжелом состоянии. Водитель объяснил полицейским, что потерял управление автомобилем из-за спазматического приступа боли.
Машиной управлял 75-летний японец. Он задержан и дает показания полиции.
В воскресенье похожий случай произошел в японском городе Сибукава. Там автомобиль, водитель которого не справился с управлением, влетел через двери и витрину в супермаркет. Протаранив зону касс и стеллажи с продуктами машина остановилась только в центре торгового зала. Ранения и травмы получили 15 человек, четверо находятся в больницах в тяжелом состоянии. Водитель объяснил полицейским, что потерял управление автомобилем из-за спазматического приступа боли.
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