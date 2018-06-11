В горящей лондонской больнице пострадали не менее 7 человек

В больнице на севере Лондона произошел пожар. Персонал Chase Farm Hospital эвакуировал больных, но несколько человек надышались дымом.

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В лондонской больнице, расположенной в лондонском районе Энфилд на Риджвэй, произошел пожар. Возгорание началось на первом этаже двухэтажного здания. На место происшествия прибыли 8 пожарных расчетов, которые оперативно локализовали возгорание.



Сообщение пожарной службы Лондона: «Пожар в больнице Энфилда под контролем. 45 человек были эвакуированы из палат больницы до прибытия пожарной бригады. Семи пострадавшим от отравления угарным газом была оказана помощь на месте».



Пока не установлено, что стало причиной возникновения пожара.