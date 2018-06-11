В Сочи встретили самую титулованную сборную в истории ЧМ

Пятикратные чемпионы мира — сборная Бразилии — прилетели в Сочи для участия в
ЧМ-2018.
В ночь на понедельник в аэропорту Сочи приземлился самолет, на котором для участия в чемпионате мира прибыли футболисты, тренеры и административный штаб сборной Бразилии.
Как передает ТАСС, пятикратные чемпионы мира будут жить в отеле «Swissotel Resort Сочи Камелия», а тренироваться на стадионе базы «Юг-Спорт».
Самолет сборной Бразилии прибыл из Австрии. В воскресенье сборная Бразилии провела в Вене товарищеский матч со сборной Австрии, одержав победу со счетом 3:0. Австрийские футболисты не смогли пробиться на мировое первенство, заняв четвертое место в своей отборочной группе.
Бразильская сборная проведет в Сочи открытую тренировку 12 июня.
В мундиале бразильцы сыграют в группе Е с командами Швейцарии (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва).
В эти дни в разных российских городах встречают участников чемпионата мира по футболу. А в столице накануне открылась фан-зона для болельщиков, которую в первый день работы посетили около 40 тысяч человек.
Как передает ТАСС, пятикратные чемпионы мира будут жить в отеле «Swissotel Resort Сочи Камелия», а тренироваться на стадионе базы «Юг-Спорт».
Самолет сборной Бразилии прибыл из Австрии. В воскресенье сборная Бразилии провела в Вене товарищеский матч со сборной Австрии, одержав победу со счетом 3:0. Австрийские футболисты не смогли пробиться на мировое первенство, заняв четвертое место в своей отборочной группе.
Бразильская сборная проведет в Сочи открытую тренировку 12 июня.
В мундиале бразильцы сыграют в группе Е с командами Швейцарии (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва).
В эти дни в разных российских городах встречают участников чемпионата мира по футболу. А в столице накануне открылась фан-зона для болельщиков, которую в первый день работы посетили около 40 тысяч человек.
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