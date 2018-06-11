СМИ: истребитель F-15 ВВС США разбился у берегов Окинавы

Японские СМИ сообщают, что пилот рухнувшего в море американского истребителя успел катапультироваться и был спасен.
Как передает телеканал NHK, истребитель F-15 ВВС США, приписанный к военно-воздушной базе в японской Кадене, разбился у берегов острова Окинава. Авиакатастрофа произошла около 6:40 по местному времени примерно в 80 километрах от расположенного на побережье города Наха.
Пилот успел катапультироваться и был спасен вертолетом Сил самообороны Японии. О состоянии пилота не сообщается.
К месту происшествия были отправлены патрульные катера береговой охраны и вертолеты.
Пилот успел катапультироваться и был спасен вертолетом Сил самообороны Японии. О состоянии пилота не сообщается.
К месту происшествия были отправлены патрульные катера береговой охраны и вертолеты.
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