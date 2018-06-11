Жертвами авиакатастрофы в США стали 4 человека

В американском штате Висконсин рухнул легкомоторный самолет. Погибли все, кто находился на борту.
Как сообщает NBC News, небольшой самолет разбился в лесистой местности через несколько минут после вылета из муниципального аэропорта в округе Монро, штат Висконсин.
На борту самолета находились 4 человека, никто не выжил. На земле пострадавших и погибших нет. Федеральное управление гражданской авиации США приступило к расследованию причин авиакатастрофы.
На борту самолета находились 4 человека, никто не выжил. На земле пострадавших и погибших нет. Федеральное управление гражданской авиации США приступило к расследованию причин авиакатастрофы.
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