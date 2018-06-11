    Американская телеведущая извинилась за то, что назвала Трампа диктатором

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    • Фото: @HuntsmanAbby / twitter.com
    Американская телеведущая извинилась за то, что назвала Трампа диктатором

    Американская телеведущая извинилась за то, что назвала Трампа диктатором

    Американская телеведущая извинилась за то, что назвала Трампа диктатором
  • Фото: @HuntsmanAbby / twitter.com

    • Дочь американского посла в РФ, работающая ведущей телеканала Fox News, принесла извинения за то, что назвала «диктатором» президента США.

    Как передает Associated Press, ведущая американского телеканала Fox News Эбби Хантсман, которая является дочерью посла США в России, принесла извинения за то, что во время одной из программ по ошибке назвала запланированный саммит в Сингапуре, где должны состояться переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ыном «встречей двух диктаторов».

    Примечательно, что гость в студии — директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи — не обратил внимание на ее слова. Однако оговорка ведущей вызвала шквал критики в соцсетях. И позже ведущей пришлось в эфире приносить извинения за свою ошибку.

    Об произошедшем Эбби Хантсман также написала и на своей странице в Twitter.

    Эбби Хантсман, ведущая телеканала Fox News: «Извинилась на шоу. Никогда не буду претендовать на то, что являюсь идеальным человеком. Мы все совершаем оплошности в жизни, я — много. Теперь перейдем к вещам, которые действительно имеют значение».




    Напомним, встреча лидеров США и КНДР, которую уже окрестили исторической, должна состояться 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Не исключено, что переговоры лидеров двух стран могут привести к заключению мирного соглашения между США и Северной Кореей, которые более полувека формально находятся в состоянии войны. Трамп заранее заявлял, что никаких документов на переговорах в Сингапуре подписано не будет, но также допустил вероятность отмены кампании «максимального давления» на Северную Корею.

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