МИД РФ предупредил российских туристов о беспорядках во Вьетнаме

Российские дипломаты рекомендуют находящимся во Вьетнаме россиянам избегать мест массового скопления людей.
Ситуационно-кризисный центр Министерства иностранных дел РФ распространил сообщение, в котором россиян предупреждают о массовых демонстрациях и беспорядках во Вьетнаме.
Сообщение размещено на странице центра в Twitter. Дипломаты призвали отдыхающих во Вьетнаме россиян планировать маршруты своих поездок так, чтобы избегать мест массового скопления людей.
Сообщение размещено на странице центра в Twitter. Дипломаты призвали отдыхающих во Вьетнаме россиян планировать маршруты своих поездок так, чтобы избегать мест массового скопления людей.
#Вьетнам — В Хошимине и провинциях Биньтхуан,Кханьхоа,Киензянг,на о. Фукуок проходят массовые демонстрации и стычки с полицией, перекрыты дороги, включая трассу между городами Нячанг и Фантхиет. Рекомендуется избегать мест массовых скоплений людей и планировать маршруты поездок. pic.twitter.com/ISnzoYPxKu— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 10 июня 2018 г.
Комментарии