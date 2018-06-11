    МИД РФ предупредил российских туристов о беспорядках во Вьетнаме

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    • Фото: @ngaphambbc / twitter.com
    МИД РФ предупредил российских туристов о беспорядках во Вьетнаме

    МИД РФ предупредил российских туристов о беспорядках во Вьетнаме

    МИД РФ предупредил российских туристов о беспорядках во Вьетнаме
  • Фото: @ngaphambbc / twitter.com

    • Российские дипломаты рекомендуют находящимся во Вьетнаме россиянам избегать мест массового скопления людей.

    Ситуационно-кризисный центр Министерства иностранных дел РФ распространил сообщение, в котором россиян предупреждают о массовых демонстрациях и беспорядках во Вьетнаме.

    Сообщение размещено на странице центра в Twitter. Дипломаты призвали отдыхающих во Вьетнаме россиян планировать маршруты своих поездок так, чтобы избегать мест массового скопления людей.



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