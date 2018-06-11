МИД РФ предупредил российских туристов о беспорядках во Вьетнаме

#Вьетнам — В Хошимине и провинциях Биньтхуан,Кханьхоа,Киензянг,на о. Фукуок проходят массовые демонстрации и стычки с полицией, перекрыты дороги, включая трассу между городами Нячанг и Фантхиет. Рекомендуется избегать мест массовых скоплений людей и планировать маршруты поездок. pic.twitter.com/ISnzoYPxKu