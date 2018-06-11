Меркель не исключает, что приедет в Россию на ЧМ

Канцлер Германии дала интервью телеканалу АRD, в котором заявила, что может приехать в Россию, чтобы поболеть за немецкую сборную.
В воскресенье в эфире телеканала АRD Ангела Меркель ответила на вопрос журналистов, поедет ли она в Россию на чемпионат мира по футболу.
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Может быть. В принципе это не исключено».
Канцлер Германии заявила, что такие поездки могут быть полезными и не нарушают ее принципов. Но подчеркнула, что должна учитывать прочие обязательства при принятии своего решения.
Ангела Меркель: «Я могу использовать свою поездку туда для политических переговоров, какие имели место, например, в Сочи. Без диалога не найти решение проблем. Проведение чемпионата мира было предоставлено России, мы желаем всего хорошего нашей команде».
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой назвал первую цель своих подопечных на чемпионате мира.
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Может быть. В принципе это не исключено».
Канцлер Германии заявила, что такие поездки могут быть полезными и не нарушают ее принципов. Но подчеркнула, что должна учитывать прочие обязательства при принятии своего решения.
Ангела Меркель: «Я могу использовать свою поездку туда для политических переговоров, какие имели место, например, в Сочи. Без диалога не найти решение проблем. Проведение чемпионата мира было предоставлено России, мы желаем всего хорошего нашей команде».
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой назвал первую цель своих подопечных на чемпионате мира.
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