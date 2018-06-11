    Меркель не исключает, что приедет в Россию на ЧМ

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    Меркель не исключает, что приедет в Россию на ЧМ

    Меркель не исключает, что приедет в Россию на ЧМ

    Меркель не исключает, что приедет в Россию на ЧМ
  • Фото: Associated Press © 2018, Pavel Golovkin

    • Канцлер Германии дала интервью телеканалу АRD, в котором заявила, что может приехать в Россию, чтобы поболеть за немецкую сборную.

    В воскресенье в эфире телеканала АRD Ангела Меркель ответила на вопрос журналистов, поедет ли она в Россию на чемпионат мира по футболу.

    Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Может быть. В принципе это не исключено».

    Канцлер Германии заявила, что такие поездки могут быть полезными и не нарушают ее принципов. Но подчеркнула, что должна учитывать прочие обязательства при принятии своего решения.

    Ангела Меркель: «Я могу использовать свою поездку туда для политических переговоров, какие имели место, например, в Сочи. Без диалога не найти решение проблем. Проведение чемпионата мира было предоставлено России, мы желаем всего хорошего нашей команде».

    Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.

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