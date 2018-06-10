«Формула-1»: Феттель выиграл Гран-при Канады

Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель выиграл
50-ю гонку «Формулы-1» в своей карьере.
Вторым к финишу пришел финский пилот Mercedes Вальттери Боттас. Третье место у выступающего за Red Bull голландца Макса Ферстаппена.
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, который до последнего этапа лидировал в личном зачете сезона, занял пятое место. Теперь Феттель опередил Хэмилтона в личном зачете, набрав 121 очко: у Хэмилтона 120.
Феттель является четырехкратным чемпионом «Формулы-1». Этот финиш стал 50-й победой в гонках «Формулы-1» для немецкого пилота.
Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за Williams, занял 17-е место. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл не смог финишировать.
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, который до последнего этапа лидировал в личном зачете сезона, занял пятое место. Теперь Феттель опередил Хэмилтона в личном зачете, набрав 121 очко: у Хэмилтона 120.
Феттель является четырехкратным чемпионом «Формулы-1». Этот финиш стал 50-й победой в гонках «Формулы-1» для немецкого пилота.
Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за Williams, занял 17-е место. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл не смог финишировать.
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