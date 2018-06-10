    Из терминала аэропорта Шереметьево эвакуировали людей

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    • Фото: Николай Ревякин / vk.com
    Из терминала аэропорта Шереметьево эвакуировали людей

    Из терминала аэропорта Шереметьево эвакуировали людей

    Из терминала аэропорта Шереметьево эвакуировали людей
  • Фото: Николай Ревякин / vk.com

    • В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

    Как передает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб, в терминале В столичного аэропорта Шереметьево произошло ложное срабатывание сигнализации о пожаре.

    Сотрудники терминала провели эвакуацию.

    В настоящее время работа терминала уже возобновилась в обычном режиме.

    смотретьПассажиры аэропорта Шереметьево оказались в темноте
    Пассажиры аэропорта Шереметьево оказались в темноте
    Напомним, накануне в терминале F аэропорта Шереметьево произошло отключение света. Пассажирам пришлось более получаса провести при свете информационных табло, аварийного освещения и своих мобильных телефонов. На отправку и прием рейсов это не повлияло.

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