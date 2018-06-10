Из терминала аэропорта Шереметьево эвакуировали людей

В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.
Как передает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб, в терминале В столичного аэропорта Шереметьево произошло ложное срабатывание сигнализации о пожаре.
Сотрудники терминала провели эвакуацию.
В настоящее время работа терминала уже возобновилась в обычном режиме.
Напомним, накануне в терминале F аэропорта Шереметьево произошло отключение света. Пассажирам пришлось более получаса провести при свете информационных табло, аварийного освещения и своих мобильных телефонов. На отправку и прием рейсов это не повлияло.
Сотрудники терминала провели эвакуацию.
В настоящее время работа терминала уже возобновилась в обычном режиме.
Напомним, накануне в терминале F аэропорта Шереметьево произошло отключение света. Пассажирам пришлось более получаса провести при свете информационных табло, аварийного освещения и своих мобильных телефонов. На отправку и прием рейсов это не повлияло.
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