    Взрыв газа выбил стекла в жилом доме в Пензе

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    • Фото: Типичная Пенза / vk.com
    Взрыв газа выбил стекла в жилом доме в Пензе

    Взрыв газа выбил стекла в жилом доме в Пензе

    Взрыв газа выбил стекла в жилом доме в Пензе
  • Фото: Типичная Пенза / vk.com

    • В результате хлопка бытового газа в Пензе пострадал один человек.

    Как передает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб Пензенской области, взрыв бытового газа произошел во время ремонтных работ, которые проводились в одной из квартир в жилом доме на улице Крупской.

    В двух квартирах на третьем этаже 4-этажного дома выбило стекла. Пострадал один человек, сотрудник газовой службы.

    В МЧС уточнили, что пожара не произошло, несущие конструкции здания не повреждены.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Пензенской области: «Взрыв газа произошел при проведении ремонтных работ. По предварительным данным, никто из жильцов не пострадал, 23 человека эвакуированы. Пострадавший является сотрудником газовой службы».

    Специалисты устанавливают причины происшествия.

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