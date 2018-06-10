Взрыв газа выбил стекла в жилом доме в Пензе

В результате хлопка бытового газа в Пензе пострадал один человек.
Как передает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб Пензенской области, взрыв бытового газа произошел во время ремонтных работ, которые проводились в одной из квартир в жилом доме на улице Крупской.
В двух квартирах на третьем этаже 4-этажного дома выбило стекла. Пострадал один человек, сотрудник газовой службы.
В МЧС уточнили, что пожара не произошло, несущие конструкции здания не повреждены.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Пензенской области: «Взрыв газа произошел при проведении ремонтных работ. По предварительным данным, никто из жильцов не пострадал, 23 человека эвакуированы. Пострадавший является сотрудником газовой службы».
Специалисты устанавливают причины происшествия.
В двух квартирах на третьем этаже 4-этажного дома выбило стекла. Пострадал один человек, сотрудник газовой службы.
В МЧС уточнили, что пожара не произошло, несущие конструкции здания не повреждены.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Пензенской области: «Взрыв газа произошел при проведении ремонтных работ. По предварительным данным, никто из жильцов не пострадал, 23 человека эвакуированы. Пострадавший является сотрудником газовой службы».
Специалисты устанавливают причины происшествия.
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