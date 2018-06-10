    Американский актер Джексон Оделл скончался в возрасте 20 лет

    комментировать
    • Фото: @JaxnTweets / twitter.com
    Американский актер Джексон Оделл скончался в возрасте 20 лет

    Американский актер Джексон Оделл скончался в возрасте 20 лет

    Американский актер Джексон Оделл скончался в возрасте 20 лет
  • Фото: @JaxnTweets / twitter.com

    • Актер из сериалов «Американская семейка» и «Голдберги» был найден мертвым в своем доме.

    О смерти Джексона Оделла сообщил в воскресенье журнал Variety. По данным издания, актер был найден в своем доме в районе Тарзана в Лос-Анджелесе. Однако портал TMZ сообщает, что он был найден без сознания в реабилитационном центре для больных алкоголизмом и наркоманией. Прибывшие врачи констатировали смерть актера.

    Оделлу было 20 лет. Причина его смерти пока не выяснена, назначена судебно-медицинская экспертиза. Известно, что следов насильственной смерти на его теле не обнаружено.

    Оделл был известен по ролям в сериалах, таких как «Американская семейка», «Голдберги», «Фостеры». Он снимался в кино и сериалах с 12 лет. В США его знают и как музыканта, автора каверов и песен собственного сочинения.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru