Американский актер Джексон Оделл скончался в возрасте 20 лет

Актер из сериалов «Американская семейка» и «Голдберги» был найден мертвым в своем доме.
О смерти Джексона Оделла сообщил в воскресенье журнал Variety. По данным издания, актер был найден в своем доме в районе Тарзана в Лос-Анджелесе. Однако портал TMZ сообщает, что он был найден без сознания в реабилитационном центре для больных алкоголизмом и наркоманией. Прибывшие врачи констатировали смерть актера.
Оделлу было 20 лет. Причина его смерти пока не выяснена, назначена судебно-медицинская экспертиза. Известно, что следов насильственной смерти на его теле не обнаружено.
Оделл был известен по ролям в сериалах, таких как «Американская семейка», «Голдберги», «Фостеры». Он снимался в кино и сериалах с 12 лет. В США его знают и как музыканта, автора каверов и песен собственного сочинения.
Оделлу было 20 лет. Причина его смерти пока не выяснена, назначена судебно-медицинская экспертиза. Известно, что следов насильственной смерти на его теле не обнаружено.
Оделл был известен по ролям в сериалах, таких как «Американская семейка», «Голдберги», «Фостеры». Он снимался в кино и сериалах с 12 лет. В США его знают и как музыканта, автора каверов и песен собственного сочинения.
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