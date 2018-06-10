Жители Гудаури устроили акцию в поддержку избивших парапланериста из РФ

Жители Гудаури перекрыли единственную дорогу в сторону России, требуя освободить напавших на российского спортсмена Челышева.
Жители грузинского курорта Гудаури заблокировали движение на дороге Мцхета — Степанцминда — Ларс, единственном сухопутном маршруте, который связывает Грузию, Армению и Россию. На трассе образовались километровые пробки. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ, протестующие требуют освободить четверых грузинских парапланеристов, затеявших накануне драку со спортсменами из России и с Украины, в результате которой пострадал россиянин Фёдор Челышев.
Между тем в МВД Грузии агентству подтвердили, что четверо нападавших задержаны, против них возбуждено уголовное дело по статьям «Насилие» и «Повреждение чужого имущества».
Из сообщения МВД Грузии: «Следствием установлено, что задержанные 9 июня в поселке Гудаури на территории, прилегающей к гостинице „Бидара“, нанесли физические оскорбления гражданам России Фёдору Челышеву и Сергею Дементьеву и повредили их автомобили».
Ранее сам Фёдор Челышев сообщил, что произошедший конфликт не имеет «абсолютно никакого отношения к политике». По его словам, причиной драки стала попытка передела бизнеса.
Между тем в МВД Грузии агентству подтвердили, что четверо нападавших задержаны, против них возбуждено уголовное дело по статьям «Насилие» и «Повреждение чужого имущества».
Из сообщения МВД Грузии: «Следствием установлено, что задержанные 9 июня в поселке Гудаури на территории, прилегающей к гостинице „Бидара“, нанесли физические оскорбления гражданам России Фёдору Челышеву и Сергею Дементьеву и повредили их автомобили».
Ранее сам Фёдор Челышев сообщил, что произошедший конфликт не имеет «абсолютно никакого отношения к политике». По его словам, причиной драки стала попытка передела бизнеса.
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