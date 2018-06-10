    В Калифорнии задержан пьяный актер Винс Вон

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    • Фото: Reuters © 2018, Mike Blake
    В Калифорнии задержан пьяный актер Винс Вон

    В Калифорнии задержан пьяный актер Винс Вон

    В Калифорнии задержан пьяный актер Винс Вон
  • Фото: Reuters © 2018, Mike Blake

    • Звезду сериала «Настоящий детектив» задержали за вождение в пьяном виде и неповиновение полиции.

    О задержании американского актера Винса Вона сообщило издание TMZ. Сообщается, что инцидент произошел недалеко от Лос-Анджелеса. Машину, в которой ехали Вон и его пассажир, остановила полиция. Полицейские заподозрили, что водитель машины пьян, однако мужчины отказывались выходить из машины.

    Когда нарушителей все же удалось заставить выйти из машины, они были задержаны за вождение под действием алкоголя или наркотических веществ, а также за неподчинение полиции. В настоящее время Вон отпущен под залог.

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