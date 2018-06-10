Итоги саммита ШОС: сможет ли Россия обыграть США в торговой войне

Договориться, прежде чем перейти от слов к делу — это пытались сделать на заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.
Путин поговорил с иранским президентом Роухани, пообещал поддержать в его стремлении к сотрудничеству в рамках ШОС. И ведь это может быть для Ирана выход. Он же требует экономических свобод — он может их там и получить, ведь размер этого рынка огромен. Ведь теперь в ШОС — это еще и Индия с Пакистаном. Вместе с Россией, Китаем и остальными — это самый большой по численности населения рынок в мире, где торгуют со всеми, кто говорит о желании сотрудничать.
Путин на ШОС прилетел, с одной стороны, поговорить про угрозу терроризма поговорить, потому что среди граждан халифата — тысячи выходцев и из Пакистана, и из Китая, и из республик Средней Азии. С другой — поговорить как раз о торговле, это тот самый путь на Восток.
В тот момент, когда идет торговая война, очень интересно узнать, есть ли у России шанс обыграть Трампа без сражений и сколько можно заработать, несмотря на его санкции и заградительные пошлины. Об этом рассказывает корреспондент НТВ Иван Трушкин.
Путин на ШОС прилетел, с одной стороны, поговорить про угрозу терроризма поговорить, потому что среди граждан халифата — тысячи выходцев и из Пакистана, и из Китая, и из республик Средней Азии. С другой — поговорить как раз о торговле, это тот самый путь на Восток.
В тот момент, когда идет торговая война, очень интересно узнать, есть ли у России шанс обыграть Трампа без сражений и сколько можно заработать, несмотря на его санкции и заградительные пошлины. Об этом рассказывает корреспондент НТВ Иван Трушкин.
Комментарии