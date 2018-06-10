На следующей неделе Путин встретится с Пашиняном

Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится с
премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Отвечая на соответствующий вопрос «Интерфакса», представитель Кремля сказал: «Да, ждем его на футбол».
Ранее сегодня глава МИД Армении Зограб Мнацаканян сообщил, что Никол Пашинян посетит Москву на будущей неделе.
Напомним, армянский журналист-оппозиционер Никол Пашинян возглавил правительство страны минувшей весной — в результате продолжительных массовых протестов в Ереване. Парламент проголосовал за его кандидатуру со второй попытки. 12 мая президент Армении Армен Саркисян окончательно сформировал новый кабмин республики. В него в основном вошли молодые соратники Пашиняна.
Ранее сегодня глава МИД Армении Зограб Мнацаканян сообщил, что Никол Пашинян посетит Москву на будущей неделе.
Напомним, армянский журналист-оппозиционер Никол Пашинян возглавил правительство страны минувшей весной — в результате продолжительных массовых протестов в Ереване. Парламент проголосовал за его кандидатуру со второй попытки. 12 мая президент Армении Армен Саркисян окончательно сформировал новый кабмин республики. В него в основном вошли молодые соратники Пашиняна.
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