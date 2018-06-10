Надаль в 11-й раз стал победителем Roland Garros

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в финале Roland Garros взял верх над австрийцем Домиником Тимом.

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Первая ракетка мира Рафаэль Надаль в 11-й раз в карьере стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде.



В финальной игре в Париже Надаль взял верх над австрийцем Домиником Тимом со счетом 6:4, 6:3, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 42 минуты.



Всего в карьере 32-летнего испанца 17 побед в турнирах Большого шлема.