    Надаль в 11-й раз стал победителем Roland Garros

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    • Фото: Reuters © 2018, Pascal Rossignol
    Надаль в <nobr>11-й</nobr> раз стал победителем Roland Garros

    Надаль в 11-й раз стал победителем Roland Garros

    Надаль в <nobr>11-й</nobr> раз стал победителем Roland Garros
  • Фото: Reuters © 2018, Pascal Rossignol

    • Испанский теннисист Рафаэль Надаль в финале Roland Garros взял верх над австрийцем Домиником Тимом.

    Первая ракетка мира Рафаэль Надаль в 11-й раз в карьере стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде.

    В финальной игре в Париже Надаль взял верх над австрийцем Домиником Тимом со счетом 6:4, 6:3, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 42 минуты.

    Всего в карьере 32-летнего испанца 17 побед в турнирах Большого шлема.

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