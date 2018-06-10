    СМИ: Трамп поддержал идею открыть «Макдоналдс» в КНДР

    комментировать

    СМИ: Трамп поддержал идею открыть «Макдоналдс» в КНДР

    СМИ: Трамп поддержал идею открыть «Макдоналдс» в КНДР

    Президент США одобрил идею запустить в Северной Корее работу компаний, которые считаются визитными карточками США.

    Президент США Дональд Трамп поддерживает идею открыть в КНДР рестораны быстрого питания «Макдональдс», а также представительства других компаний, которые считаются визитной карточкой США. Об этом сообщает американский новостной портал Axios со ссылкой на источники, близкие к организатором саммита США и КНДР.

    Сообщается, что одна из целей Трампа на этом саммите — дать понять северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что КНДР может стать значительно богаче, если будет сотрудничать с Соединенными Штатами.

    смотретьУ Ким Чен Ына нет самолета, чтобы прилететь на саммит с Трампом
    У Ким Чен Ына нет самолета, чтобы прилететь на саммит с Трампом
    Переговоры лидеров США и КНДР запланированы на 12 июня. Историческая встреча должна состояться в гостинице Capella, расположенном на острове Сентоса в Сингапуре. Сегодня Трамп и Ким прибыли в Сингапур. Трамп ранее заявлял, что никаких документов на этой встрече подписано не будет, но допустил вероятность отмены кампании «максимального давления» на КНДР.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru