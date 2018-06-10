СМИ: Трамп поддержал идею открыть «Макдоналдс» в КНДР

Президент США одобрил идею запустить в Северной Корее работу компаний, которые считаются визитными карточками США.
Президент США Дональд Трамп поддерживает идею открыть в КНДР рестораны быстрого питания «Макдональдс», а также представительства других компаний, которые считаются визитной карточкой США. Об этом сообщает американский новостной портал Axios со ссылкой на источники, близкие к организатором саммита США и КНДР.
Сообщается, что одна из целей Трампа на этом саммите — дать понять северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что КНДР может стать значительно богаче, если будет сотрудничать с Соединенными Штатами.
Переговоры лидеров США и КНДР запланированы на 12 июня. Историческая встреча должна состояться в гостинице Capella, расположенном на острове Сентоса в Сингапуре. Сегодня Трамп и Ким прибыли в Сингапур. Трамп ранее заявлял, что никаких документов на этой встрече подписано не будет, но допустил вероятность отмены кампании «максимального давления» на КНДР.
Сообщается, что одна из целей Трампа на этом саммите — дать понять северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что КНДР может стать значительно богаче, если будет сотрудничать с Соединенными Штатами.
Переговоры лидеров США и КНДР запланированы на 12 июня. Историческая встреча должна состояться в гостинице Capella, расположенном на острове Сентоса в Сингапуре. Сегодня Трамп и Ким прибыли в Сингапур. Трамп ранее заявлял, что никаких документов на этой встрече подписано не будет, но допустил вероятность отмены кампании «максимального давления» на КНДР.
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