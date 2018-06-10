    В Москве трое избили водителя скорой за отказ дать таблетку: видео. драки и избиения, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве трое избили водителя скорой за отказ дать таблетку: видео

    В Москве трое избили водителя скорой за отказ дать таблетку: видео

    1 комментарий
    • Фото: Magick One / youtube.com
    В Москве трое избили водителя скорой за отказ дать таблетку: видео

    В Москве трое избили водителя скорой за отказ дать таблетку: видео

    В Москве трое избили водителя скорой за отказ дать таблетку: видео
    • Фото: Magick One / youtube.com

      • В Москве трое мужчин жестоко избили водителя машины скорой помощи.

      В Москве компания мужчин жестоко избила водителя скорой помощи, приехавшего на вызов. Происшествие было снято видеорегистратором.

      Как сообщает Пятый канал, молодые люди стали требовать у водителя таблетку и, получив отказ, начали царапать машину. Когда водитель вышел, чтобы их остановить, они втроем набросились на него и начали избивать.

      Сейчас все нападавшие задержаны. В каком состоянии находится водитель скорой, не сообщается.

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