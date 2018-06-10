В Москве трое избили водителя скорой за отказ дать таблетку: видео

В Москве трое мужчин жестоко избили водителя машины скорой помощи.
В Москве компания мужчин жестоко избила водителя скорой помощи, приехавшего на вызов. Происшествие было снято видеорегистратором.
Как сообщает Пятый канал, молодые люди стали требовать у водителя таблетку и, получив отказ, начали царапать машину. Когда водитель вышел, чтобы их остановить, они втроем набросились на него и начали избивать.
Сейчас все нападавшие задержаны. В каком состоянии находится водитель скорой, не сообщается.
Как сообщает Пятый канал, молодые люди стали требовать у водителя таблетку и, получив отказ, начали царапать машину. Когда водитель вышел, чтобы их остановить, они втроем набросились на него и начали избивать.
Сейчас все нападавшие задержаны. В каком состоянии находится водитель скорой, не сообщается.
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