Украинский генерал оценил возможность вернуть Крым и Донбасс

Возвращение Украине Донбасса и Крыма в ближайшее время не представляется возможным
из-за пророссийских настроений местных жителей, считает украинский генерал.
В эфире ObozTV бывший руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк заявил, что подавляющее большинство жителей Донбасса не хотят возвращения на Украину. По его словам, ближайшее время — «это
5–10-15 лет».
Василий Вовк: «Надо говорить правду, а не смешить людей, что „весь Донбасс на 99% готов завтра вернуться в Украину“. Мы же знаем реальную ситуацию — даже не оккупированные территории, а те, которые находятся вокруг них, в „серой зоне“ и дальше, больше смотрят в сторону России».
Что касается Крыма, то, по словам Вовка, жители полуострова «ненавидят Украину», а украинские паспорта держат для того, чтобы иметь возможность пользоваться преимуществами безвизового режима.
Напомним, после госпереворота и прихода новой власти в Киеве в Крыму прошел референдум, на котором жители высказались за вхождение полуострова в состав России. Вскоре после этого на востоке Украины образовались Луганская и Донецкая народные республики, которые объявили о своей независимости. Киев в ответ начал военную операцию, которая продолжается до сих пор. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек.
Василий Вовк: «Надо говорить правду, а не смешить людей, что „весь Донбасс на 99% готов завтра вернуться в Украину“. Мы же знаем реальную ситуацию — даже не оккупированные территории, а те, которые находятся вокруг них, в „серой зоне“ и дальше, больше смотрят в сторону России».
Что касается Крыма, то, по словам Вовка, жители полуострова «ненавидят Украину», а украинские паспорта держат для того, чтобы иметь возможность пользоваться преимуществами безвизового режима.
Напомним, после госпереворота и прихода новой власти в Киеве в Крыму прошел референдум, на котором жители высказались за вхождение полуострова в состав России. Вскоре после этого на востоке Украины образовались Луганская и Донецкая народные республики, которые объявили о своей независимости. Киев в ответ начал военную операцию, которая продолжается до сих пор. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек.
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