Советник Трампа призвал вести диалог с Россией, несмотря на Крым

Воссоединение Крыма с Россией и несогласие с этим со стороны США и других западных государств не должны означать, что с Москвой не следует вести переговоры, заявил глава Национального экономического совета при президенте США Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу.
Советник американского лидера Лоуренс Кадлоу в интервью CNN прокомментировал идею Дональда Трампа вновь пригласить в G7 Россию.
Лоуренс Кадлоу, глава Национального экономического совета при президенте США Дональде Трампе: «Это не означает, что мы не должны говорить с ними, это не означает, что мы не должны иметь с ними дело».
В пятницу Трамп высказался в пользу повторного присоединения России к «группе семи». По его мнению, РФ «должна быть на встрече, быть участником». Позднее хозяина Белого дома поддержал и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте, написавший в Twitter, что возвращение России и возобновление формата «восьмерки» находятся «в интересах каждого».
Владимир Путин, комментируя сегодня заявление Трампа, отметил, что Россия не выходила из «восьмерки» и пригласил всех лидеров собрания в Москву. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сопровождая президента на саммите ШОС, отметил, что в настоящее время Москва «делает акцент на других форматах».
Напомним, что G7 расширили за счет вхождения России в 1998 году. Однако в 2014-м, после возвращения Крыма в состав РФ, члены клуба отказались приехать на саммит в Сочи и заявили, что не хотят заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит свою внешнюю политику. Сейчас в «большую семерку» входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.
Накануне в Канаде завершился саммит G7, который журналисты уже окрестили «саммитом раздора». Президент США досрочно покинул собрание и отказался ставить свою подпись на итоговом документе. Более того — высказал нелицеприятные слова в адрес хозяина саммита премьера Канады Джастина Трюдо.
Лоуренс Кадлоу, глава Национального экономического совета при президенте США Дональде Трампе: «Это не означает, что мы не должны говорить с ними, это не означает, что мы не должны иметь с ними дело».
В пятницу Трамп высказался в пользу повторного присоединения России к «группе семи». По его мнению, РФ «должна быть на встрече, быть участником». Позднее хозяина Белого дома поддержал и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте, написавший в Twitter, что возвращение России и возобновление формата «восьмерки» находятся «в интересах каждого».
Владимир Путин, комментируя сегодня заявление Трампа, отметил, что Россия не выходила из «восьмерки» и пригласил всех лидеров собрания в Москву. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сопровождая президента на саммите ШОС, отметил, что в настоящее время Москва «делает акцент на других форматах».
Напомним, что G7 расширили за счет вхождения России в 1998 году. Однако в 2014-м, после возвращения Крыма в состав РФ, члены клуба отказались приехать на саммит в Сочи и заявили, что не хотят заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит свою внешнюю политику. Сейчас в «большую семерку» входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.
Накануне в Канаде завершился саммит G7, который журналисты уже окрестили «саммитом раздора». Президент США досрочно покинул собрание и отказался ставить свою подпись на итоговом документе. Более того — высказал нелицеприятные слова в адрес хозяина саммита премьера Канады Джастина Трюдо.
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