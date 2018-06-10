Предчувствие «великой депрессии»: кто в ЕС выступит против антироссийских санкций

Вслед за Соросом и нобелевским лауреатом Кругманом Всемирный банк говорит, что мир — на пороге очень большого финансового кризиса. Будет хуже, чем
2008-м. И то, что делает Дональд Трамп, — одна из причин. Грядет «великая депрессия».
Обозреватель НТВ Вадим Глускер разбирался, как действовать России, ведь у Евросоюза скоро очередное голосование по санкциям, а без единогласного решения их продлить невозможно.
Национальное достояние Италии, входящее в список наследия ЮНЕСКО, сыры высочайшего качества, подтвержденные сертификатами происхождения, — уже четыре года, как санкционный продукт.
Даниэле Дерома, коммерческий директор сыроварни: «И вдруг целая партия сыров повисла в воздухе, потому что они были произведены с учетом всех российских требований, со специальными этикетками, со всеми переводами на русский, то есть те сыры предназначались эксклюзивно для российского рынка».
Знаменитый римский твердый сыр пекорино. Аромат такой, что нельзя описать словами. Когда были введены антироссийиские санкции и российские контрмеры, это предприятие только вышло на российский рынок, и сразу убытки на сотни тысяч евро в год. Но здесь не расстраиваются, не отчаиваются и надеются, что этот роскошный сыр еще появится на российских прилавках. Откуда такая уверенность? Все дело в новом правительстве Италии, которое появилось на этой неделе после месяцев консультаций и компромиссов. И вот первые слова с трибуны.
Джузеппе Конте, премьер-министр Италии: «Италия рассмотрит возможности применения права вето на продление антироссийских санкций на Совете ЕС в конце месяца. Мы открыты к диалогу, это не значит перевернуть весь процесс, увязанный с реализацией минских соглашений. Мы являемся частью НАТО и совершенно не ставим под сомнение международную принадлежность Италии, но мы выступаем за диалог».
В итальянском бизнес-сообществе сейчас только разговоры о том, что даже когда санкции будут сняты, европейцам сложно будет занять прежнее положение на российском рынке. Да и вообще хватит уже оплачивать геополитические интересы чиновников Брюсселя из своего кармана.
Повальная мода советских женщин на плащи болонья, итальянский Fiat, как прототип отечественных жигулей, прямые трансляции фестиваля в Санремо в годы застоя, ну и наконец Сильвио Берлускони — большой и преданный друг России. Отношения между нашими странами всегда были привилегированными. Ситуация, правда, изменилась в последнее время, когда здесь руководили проевропейские левоцентристы, которым важнее было строить отношения с Соединенными Штатами, чем с Россией. И вот кардинальная смена всей политической жизни страны.
Новый премьер министр Джузеппе Конте заявляет: приоритет правительства — отмена антироссийских санкций. А вице-премьер министр внутренних дел Маттео Сальвини и вовсе заявляет: Италия должна пересмотреть свое отношение к Крыму. И вот он уже демонстративно появляется на приеме по случаю дня России в нашем посольстве в Риме.
Маттео Сальвини, вице-премьер, министр внутренних дел Италии: «Нам необходимо иметь хорошие отношения с Россией. Экономическое сотрудничество — это фундаментальная основа отношений. Потому что мы не видим, чтобы Россия представляла какую-то опасность. Опасность сегодня идет не с востока, а с юга. Я имею в виду Средиземное море и Северную Африку. И мы, как члены НАТО, рассчитываем, что этот альянс будет охранять нас от реальных угроз с юга, а не выдуманных с востока».
Это уже объективная реальность. Когда договориться с Соединенными Штатами все сложнее, когда спикер Госдепа цинично заявляет: за деликатностью — это не в Белый дом, а в Елисейский дворец, Европа совершенно очевидно разворачивается на восток, резонно отмечая: торговую войну против ЕС открыли США, а не Россия. И вот в тот самый момент, когда появляется заявление премьера Италии, канцлер Курц делает все, чтобы не просто понравится Владимиру Путину — он готов выступить официальным проводником российской политики на западе.
Себастьян Курц, федеральный канцлер Австрии: «Австрия является активным членом ЕС. 1 июля мы будем председательствовать в Совете ЕС и будем активно принимать участие в формировании позиции ЕС, решений ЕС, в том числе о санкциях. Одновременно мы также надеемся, что благодаря более интенсивному диалогу будет достигнут прогресс между Европейским союзом и Россией».
На западе молодого канцлера уже называют лучшим другом российского президента в Европе, напоминая, что Австрия первой заявила, что не будет сокращать персонал российских посольств и высылать наших дипломатов в ответ на истерику Великобритании и США в контексте дела Скрипаля. Но австрийские власти словно не обращают внимание на это, они четко следуют своим, в первую очередь, экономическим интересам.
Рихард Шенц, вице-президент Федеральной палаты экономики Австрии: «Санкции никому не помогают. И это не для людей, потому что мы имеем политическую проблему, которая должна быть решена политически, а не переложена только на плечи экономистов. Я надеюсь, что Европа проснется и сфокусируется на своей политике».
Американская CNN, давая оценку визиту Путина, не без раздражения отмечала, что Европа по-прежнему зависима от российского газа, утверждая, что враждебность европейских лидеров улетучивается, когда дело доходит до энергетики.
Эрнесто Ферленги, глава филиала Ассоциации итальянских промышленников в РФ: «190 миллиардов кубометров газа, которые Россия ежегодно поставляет в Европу, — это не только выгодно самой России, это выгодно всем нам, европейцам, потому что объемы нашей внутренней добычи газа уже давно сократились. Европа наконец-то поняла, что газ находится там, где он есть в природе, а не в там, где Европе удобно».
И Ангела Меркель тоже это прекрасно понимает. Она лоббирует на всех уровнях строительство газопровода «„Северный поток — 2“, причем вовсе не из-за воспылавших чувств к России. Для нее важнее то, что европейский рейтинг Себастьяна Курца в разы превышает ее собственный, а тут еще появившаяся информация о том, что она якобы пошла на четвертый срок чуть ли не вынужденно и исключительно для противостояния Дональду Трампу».
Армин-Пауль Хампел, уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге по вопросам внешней политики: «Почти 90 миллиардов евро за три года стоила нам санкционная политика. При этом известное рейтинговое агентство Moody’s публикует данные о том, что экономика России в последние годы только растет. Так что, господа, Германия потерпела неудачу».
Что все это может означать для нас? Через две недели — саммит Евросоюза, на нем будет рассматриваться вопрос продления антироссийских санкций. И вот ведь как было раньше: Греция, например, говорила, что не будет поддерживать это продление санкций, на что Брюссель отвечал: «Не будете поддерживать — не получите денег». Шантажировать Вену или Рим Брюсселю теперь очень сложно. Ситуация изменилась.
Национальное достояние Италии, входящее в список наследия ЮНЕСКО, сыры высочайшего качества, подтвержденные сертификатами происхождения, — уже четыре года, как санкционный продукт.
Даниэле Дерома, коммерческий директор сыроварни: «И вдруг целая партия сыров повисла в воздухе, потому что они были произведены с учетом всех российских требований, со специальными этикетками, со всеми переводами на русский, то есть те сыры предназначались эксклюзивно для российского рынка».
Знаменитый римский твердый сыр пекорино. Аромат такой, что нельзя описать словами. Когда были введены антироссийиские санкции и российские контрмеры, это предприятие только вышло на российский рынок, и сразу убытки на сотни тысяч евро в год. Но здесь не расстраиваются, не отчаиваются и надеются, что этот роскошный сыр еще появится на российских прилавках. Откуда такая уверенность? Все дело в новом правительстве Италии, которое появилось на этой неделе после месяцев консультаций и компромиссов. И вот первые слова с трибуны.
Джузеппе Конте, премьер-министр Италии: «Италия рассмотрит возможности применения права вето на продление антироссийских санкций на Совете ЕС в конце месяца. Мы открыты к диалогу, это не значит перевернуть весь процесс, увязанный с реализацией минских соглашений. Мы являемся частью НАТО и совершенно не ставим под сомнение международную принадлежность Италии, но мы выступаем за диалог».
В итальянском бизнес-сообществе сейчас только разговоры о том, что даже когда санкции будут сняты, европейцам сложно будет занять прежнее положение на российском рынке. Да и вообще хватит уже оплачивать геополитические интересы чиновников Брюсселя из своего кармана.
Повальная мода советских женщин на плащи болонья, итальянский Fiat, как прототип отечественных жигулей, прямые трансляции фестиваля в Санремо в годы застоя, ну и наконец Сильвио Берлускони — большой и преданный друг России. Отношения между нашими странами всегда были привилегированными. Ситуация, правда, изменилась в последнее время, когда здесь руководили проевропейские левоцентристы, которым важнее было строить отношения с Соединенными Штатами, чем с Россией. И вот кардинальная смена всей политической жизни страны.
Новый премьер министр Джузеппе Конте заявляет: приоритет правительства — отмена антироссийских санкций. А вице-премьер министр внутренних дел Маттео Сальвини и вовсе заявляет: Италия должна пересмотреть свое отношение к Крыму. И вот он уже демонстративно появляется на приеме по случаю дня России в нашем посольстве в Риме.
Маттео Сальвини, вице-премьер, министр внутренних дел Италии: «Нам необходимо иметь хорошие отношения с Россией. Экономическое сотрудничество — это фундаментальная основа отношений. Потому что мы не видим, чтобы Россия представляла какую-то опасность. Опасность сегодня идет не с востока, а с юга. Я имею в виду Средиземное море и Северную Африку. И мы, как члены НАТО, рассчитываем, что этот альянс будет охранять нас от реальных угроз с юга, а не выдуманных с востока».
Это уже объективная реальность. Когда договориться с Соединенными Штатами все сложнее, когда спикер Госдепа цинично заявляет: за деликатностью — это не в Белый дом, а в Елисейский дворец, Европа совершенно очевидно разворачивается на восток, резонно отмечая: торговую войну против ЕС открыли США, а не Россия. И вот в тот самый момент, когда появляется заявление премьера Италии, канцлер Курц делает все, чтобы не просто понравится Владимиру Путину — он готов выступить официальным проводником российской политики на западе.
Себастьян Курц, федеральный канцлер Австрии: «Австрия является активным членом ЕС. 1 июля мы будем председательствовать в Совете ЕС и будем активно принимать участие в формировании позиции ЕС, решений ЕС, в том числе о санкциях. Одновременно мы также надеемся, что благодаря более интенсивному диалогу будет достигнут прогресс между Европейским союзом и Россией».
На западе молодого канцлера уже называют лучшим другом российского президента в Европе, напоминая, что Австрия первой заявила, что не будет сокращать персонал российских посольств и высылать наших дипломатов в ответ на истерику Великобритании и США в контексте дела Скрипаля. Но австрийские власти словно не обращают внимание на это, они четко следуют своим, в первую очередь, экономическим интересам.
Рихард Шенц, вице-президент Федеральной палаты экономики Австрии: «Санкции никому не помогают. И это не для людей, потому что мы имеем политическую проблему, которая должна быть решена политически, а не переложена только на плечи экономистов. Я надеюсь, что Европа проснется и сфокусируется на своей политике».
Американская CNN, давая оценку визиту Путина, не без раздражения отмечала, что Европа по-прежнему зависима от российского газа, утверждая, что враждебность европейских лидеров улетучивается, когда дело доходит до энергетики.
Эрнесто Ферленги, глава филиала Ассоциации итальянских промышленников в РФ: «190 миллиардов кубометров газа, которые Россия ежегодно поставляет в Европу, — это не только выгодно самой России, это выгодно всем нам, европейцам, потому что объемы нашей внутренней добычи газа уже давно сократились. Европа наконец-то поняла, что газ находится там, где он есть в природе, а не в там, где Европе удобно».
И Ангела Меркель тоже это прекрасно понимает. Она лоббирует на всех уровнях строительство газопровода «„Северный поток — 2“, причем вовсе не из-за воспылавших чувств к России. Для нее важнее то, что европейский рейтинг Себастьяна Курца в разы превышает ее собственный, а тут еще появившаяся информация о том, что она якобы пошла на четвертый срок чуть ли не вынужденно и исключительно для противостояния Дональду Трампу».
Армин-Пауль Хампел, уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге по вопросам внешней политики: «Почти 90 миллиардов евро за три года стоила нам санкционная политика. При этом известное рейтинговое агентство Moody’s публикует данные о том, что экономика России в последние годы только растет. Так что, господа, Германия потерпела неудачу».
Что все это может означать для нас? Через две недели — саммит Евросоюза, на нем будет рассматриваться вопрос продления антироссийских санкций. И вот ведь как было раньше: Греция, например, говорила, что не будет поддерживать это продление санкций, на что Брюссель отвечал: «Не будете поддерживать — не получите денег». Шантажировать Вену или Рим Брюсселю теперь очень сложно. Ситуация изменилась.
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