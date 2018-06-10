Конь Алексея Миллера выиграл знаковый заезд президентских скачек

На Центральном Московском ипподроме сегодня прошли юбилейные скачки на приз президента Российской Федерации. Традиционно в них участвуют сильнейшие чистокровные лошади, управляемые лучшими жокеями из России, стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии. Спортсменам нужно было преодолеть дистанцию в 2400 метров.

У жокеев не принято фотографироваться до скачек, это плохая примета. В конном спорте как ни в каком другом много традиций и условностей, начиная с требований к лошадям (только чистокровные, избранные) и заканчивая дресс-кодом, особенно для женщин — мини и декольте не надевать и быть непременно в шляпке.



Как выяснила корреспондент НТВ Инна Осипова, для дам скачки — это повод выгулять свои наряды и головные уборы. Это давняя традиция, ей уже 300 лет. Она зародилась во время самых знаменитых королевских скачек. Тогда подданным запрещено было появляться без головных уборов в присутствии монарших особ.



Пока одни состязаются на ипподроме, в шатрах для элитной публики проходит свой конкурс — кто выглядит породистее. Красивой быть не запретишь, даже если погода против гламура. У нас не Париж и не Аскот, поэтому требования к дресс-коду не столь суровы. Кто-то из женщин в шляпках, а кто — в кепках.



Скачки на приз президента России — самые престижные в нашей стране. В этом году начитывается 11 участников. Главная гонка проходит на приз президента России. В ней второй год подряд победил жеребец Конрад Лорд. Порода — чистокровная верховая, уроженец Америки, воспитывается в Абхазии. Как и положено настоящему Лорду, этот скакун отличается выдержкой. Владельцу жеребца достались 10 миллионов рублей, коню — именная попона, жокею — ценные подарки.



Еще один знаковый заезд этих скачек — «Национальное достояние». Все его участники рождены в России. И тут победил Центурион, его владелец — Алексей Миллер. О том, кто на кого поставил, говорить не принято, равно как о стоимости лошадей.