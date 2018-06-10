    Конь Алексея Миллера выиграл знаковый заезд президентских скачек. кони и конный спорт, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКонь Алексея Миллера выиграл знаковый заезд президентских скачек

    Конь Алексея Миллера выиграл знаковый заезд президентских скачек

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    Конь Алексея Миллера выиграл знаковый заезд президентских скачек

    Конь Алексея Миллера выиграл знаковый заезд президентских скачек

    Конь Алексея Миллера выиграл знаковый заезд президентских скачек

      На Центральном Московском ипподроме сегодня прошли юбилейные скачки на приз президента Российской Федерации. Традиционно в них участвуют сильнейшие чистокровные лошади, управляемые лучшими жокеями из России, стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии. Спортсменам нужно было преодолеть дистанцию в 2400 метров.

      У жокеев не принято фотографироваться до скачек, это плохая примета. В конном спорте как ни в каком другом много традиций и условностей, начиная с требований к лошадям (только чистокровные, избранные) и заканчивая дресс-кодом, особенно для женщин — мини и декольте не надевать и быть непременно в шляпке.

      Как выяснила корреспондент НТВ Инна Осипова, для дам скачки — это повод выгулять свои наряды и головные уборы. Это давняя традиция, ей уже 300 лет. Она зародилась во время самых знаменитых королевских скачек. Тогда подданным запрещено было появляться без головных уборов в присутствии монарших особ.

      Пока одни состязаются на ипподроме, в шатрах для элитной публики проходит свой конкурс — кто выглядит породистее. Красивой быть не запретишь, даже если погода против гламура. У нас не Париж и не Аскот, поэтому требования к дресс-коду не столь суровы. Кто-то из женщин в шляпках, а кто — в кепках.

      Скачки на приз президента России — самые престижные в нашей стране. В этом году начитывается 11 участников. Главная гонка проходит на приз президента России. В ней второй год подряд победил жеребец Конрад Лорд. Порода — чистокровная верховая, уроженец Америки, воспитывается в Абхазии. Как и положено настоящему Лорду, этот скакун отличается выдержкой. Владельцу жеребца достались 10 миллионов рублей, коню — именная попона, жокею — ценные подарки.

      Еще один знаковый заезд этих скачек — «Национальное достояние». Все его участники рождены в России. И тут победил Центурион, его владелец — Алексей Миллер. О том, кто на кого поставил, говорить не принято, равно как о стоимости лошадей.

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