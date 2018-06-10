ФСБ изменит требования при приеме на службу

При приеме на службу в ФСБ кандидаты должны будут сообщать об уголовных делах, заведенных против членов их семей.
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ФСБ расширяет список данных, которые должны предоставлять кандидаты на прием на службу в органах безопасности. Проект приказа директора ФСБ опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
Согласно документу, соискатели будут обязаны сообщать о наличии уголовных дел, заведенных в отношении членов их семей, а также о появлении у них самих или у членов их семей прав на пользование, владение или распоряжение транспортными средствами.
В пояснительной записке к проекту указано, что эта мера нужна для повышения уровня собственной безопасности ФСБ.
Согласно документу, соискатели будут обязаны сообщать о наличии уголовных дел, заведенных в отношении членов их семей, а также о появлении у них самих или у членов их семей прав на пользование, владение или распоряжение транспортными средствами.
В пояснительной записке к проекту указано, что эта мера нужна для повышения уровня собственной безопасности ФСБ.
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