«Надо прекратить творческую болтовню»: Путин оценил итоговое коммюнике G7

Президент РФ Путин прокомментировал итоговое коммюнике, принятое в Квебеке на саммите «большой семерки», проходившем параллельно саммиту ШОС, который завершился в китайском Циндао.
Страны G7 в очередной раз призвали Россию прекратить некие «дестабилизирующие действия», объединив под этим размытым определением разом и шаги Москвы в Сирии, и отравление Скрипалей, и прочие международные проблемы, в которых Запад уже традиционно винит Кремль.
Владимир Путин, президент РФ: «Что касается слов о „дестабилизирующих действиях“, то так же, как и в отношении некоторых других событий, в частности, все проявили солидарность с Лондоном по поводу известного события в Солсбери, но ничего конкретного опять сказано не было. Все говорится „с большой степенью вероятности“, солидарность в этой связи возникает на какой-то зыбкой почве. Мне кажется, надо прекратить всю эту творческую болтовню и перейти к конкретным вопросам, связанным с реальным сотрудничеством».
Впрочем, единства среди участников «большой семерки» на саммите в Квебеке не наблюдалось, встреча закончилась скандалом. Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике. Его возмутило поведение премьера Канады. В своем Twitter американский президент объяснил, что во время переговоров Трюдо был кроток и мягок, а после называл пошлины США оскорбительными и обещал не дать сесть себе на шею.
Глава Белого дома подчеркнул, что американские сборы на сталь и алюминий — лишь ответ на 270-процентные канадские пошлины на молочные продукты. Покидая саммит G7 досрочно (Трамп на заседание, посвященное экологическим проблемам, решил не оставаться), президент США строго-настрого запретил своим помощникам подписывать итоговое заявление.
Владимир Путин, президент РФ: «Что касается слов о „дестабилизирующих действиях“, то так же, как и в отношении некоторых других событий, в частности, все проявили солидарность с Лондоном по поводу известного события в Солсбери, но ничего конкретного опять сказано не было. Все говорится „с большой степенью вероятности“, солидарность в этой связи возникает на какой-то зыбкой почве. Мне кажется, надо прекратить всю эту творческую болтовню и перейти к конкретным вопросам, связанным с реальным сотрудничеством».
Впрочем, единства среди участников «большой семерки» на саммите в Квебеке не наблюдалось, встреча закончилась скандалом. Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике. Его возмутило поведение премьера Канады. В своем Twitter американский президент объяснил, что во время переговоров Трюдо был кроток и мягок, а после называл пошлины США оскорбительными и обещал не дать сесть себе на шею.
Глава Белого дома подчеркнул, что американские сборы на сталь и алюминий — лишь ответ на 270-процентные канадские пошлины на молочные продукты. Покидая саммит G7 досрочно (Трамп на заседание, посвященное экологическим проблемам, решил не оставаться), президент США строго-настрого запретил своим помощникам подписывать итоговое заявление.
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