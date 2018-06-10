    «Надо прекратить творческую болтовню»: Путин оценил итоговое коммюнике G7. G7/G8, Великобритания, Канада, Путин, Трамп Дональд, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Надо прекратить творческую болтовню»: Путин оценил итоговое коммюнике G7

    «Надо прекратить творческую болтовню»: Путин оценил итоговое коммюнике G7

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    «Надо прекратить творческую болтовню»: Путин оценил итоговое коммюнике G7

    «Надо прекратить творческую болтовню»: Путин оценил итоговое коммюнике G7

    «Надо прекратить творческую болтовню»: Путин оценил итоговое коммюнике G7

      Президент РФ Путин прокомментировал итоговое коммюнике, принятое в Квебеке на саммите «большой семерки», проходившем параллельно саммиту ШОС, который завершился в китайском Циндао.

      Страны G7 в очередной раз призвали Россию прекратить некие «дестабилизирующие действия», объединив под этим размытым определением разом и шаги Москвы в Сирии, и отравление Скрипалей, и прочие международные проблемы, в которых Запад уже традиционно винит Кремль.

      Владимир Путин, президент РФ: «Что касается слов о „дестабилизирующих действиях“, то так же, как и в отношении некоторых других событий, в частности, все проявили солидарность с Лондоном по поводу известного события в Солсбери, но ничего конкретного опять сказано не было. Все говорится „с большой степенью вероятности“, солидарность в этой связи возникает на какой-то зыбкой почве. Мне кажется, надо прекратить всю эту творческую болтовню и перейти к конкретным вопросам, связанным с реальным сотрудничеством».

      Впрочем, единства среди участников «большой семерки» на саммите в Квебеке не наблюдалось, встреча закончилась скандалом. Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике. Его возмутило поведение премьера Канады. В своем Twitter американский президент объяснил, что во время переговоров Трюдо был кроток и мягок, а после называл пошлины США оскорбительными и обещал не дать сесть себе на шею.

      смотретьТрамп: США не подписали итоговое коммюнике G7 из-за «ложных» заявлений Трюдо
      Трамп: США не подписали итоговое коммюнике G7 из-за «ложных» заявлений Трюдо
      Глава Белого дома подчеркнул, что американские сборы на сталь и алюминий — лишь ответ на 270-процентные канадские пошлины на молочные продукты. Покидая саммит G7 досрочно (Трамп на заседание, посвященное экологическим проблемам, решил не оставаться), президент США строго-настрого запретил своим помощникам подписывать итоговое заявление.

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